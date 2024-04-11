37歲韓國神級天后疑引退　IG po全刪：合約結束我可以退休對吧？

南韓女星BoA（中文譯名「寶兒」）被譽為第一代韓流女歌手，11歲時便接受SM娛樂專門培訓，學習日文、英文等外語，出道以來發行多首膾炙人口專輯，還成為《K-pop Star》節目評審、《PRODUCE 101》國民製作人代表，在歌壇影響力非同小可。



近日BoA發行新專輯《Emptiness》、出演電視劇《和我老公結婚吧》並擔任《NCT Wish》製作人提攜後輩，6日卻無預警在社群媒體上暗示自己想退休，隨後更是將IG所有貼文全數刪除，引來粉絲不少關注。

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南韓歌手BoA暗示引退？百萬IG帳號貼文全被刪光

南韓SM娛樂歌手BoA出道24年，在IG上累積逾427萬人追蹤，沒想到6日她突然無預警在IG限時動態發文，「現在合約結束了，我可以退休了，對吧？」疑似是針對酸民不斷惡意留言攻擊吐露內心痛苦，該則限時動態過沒多久便被刪除，但BoA已將IG帳號所有貼文刪除。

BoA雖解釋自己合約將持續至2025年12月31日，在那之前作為歌手會很高興並全力以赴，但刪除貼文的舉動仍引來外界諸多揣測。

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10天前節目吐心聲！曝遭酸民惡攻 BoA：偶像也是人

BoA曾在Channel A節目《公開採訪》中透露，從13歲出道以來感覺自己很忙碌，也很不喜歡這個狀態，當主持人提及大家看著BoA長大，宛如是看真人秀時，BoA也表達對網友惡意評論強烈斥責，「我希望大家知道藝人也是人，很多人把藝人當成發洩情緒的對象，惡評是不好的，惡評無條件是不好的。」

接著BoA透露演藝生涯最困難的時候是海外活動時期，就連日本當地藝人也告訴她非常困難，「我想我活得夠努力，才能被人們長久記得」，最後BoA再次強調大家對藝人不該存有偏見，「偶像不應該這樣、藝人不應該這樣，這些視線讓人感到害怕，那種情況發生很多次，應該多給予他們溫暖的目光，偶像也是人，多一點尊重我覺得那會很好」。

網友對於BoA刪光IG貼文儘管非常擔心，但對於BoA想退休多給予支持留言，「我永遠不會阻止BoA退休」、「身為粉絲，我很感激BoA這麼長時間以來活動、一次次發行專輯」、「我永遠支持BoA～希望這樣的歌手能夠得到更多關注、認可和喜愛」、「看著後輩們一個個離開...還有自己，我想她是坦率而理性壓抑內心憤怒說的。BoA總是漂亮又自信，加油，我支持妳的生活」。

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