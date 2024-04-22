淚之女王｜羅志翔發現疑似穿崩位扮金秀賢做一事：易造成頸部受傷

由韓星金秀賢、金智媛主演的韓劇《淚之女王》熱播中，沒想到藝人羅志祥近日卻發現劇中其中一幕有破綻，PO出暫停畫面表示「這不可能喔！」



羅志祥18日在臉書PO出自己正在看《淚之女王》的貼文，畫面中金秀賢與金智媛在梳化相擁入睡，但他隨後按下暫停鍵，直喊「欸！等一下！這個不可能喔！」原來是金秀賢在那一幕與金智媛抱睡時，在另一個角度他的脖子竟是懸空、沒有靠在梳化上的，讓他在貼文中表示：「哈哈哈抓到！」

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羅志祥隨後也模仿金秀賢的動作，笑稱要跟金秀賢一樣，在梳化上睡覺不靠頭。但他後續再PO出1段影片，脖子戴著護頸的他，直言「空氣枕頭真的不好睡」，疑是開玩笑暗指那樣的姿勢易造成頸部受傷。

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貼文曝光後，許多網友則留言：「你也觀察的太仔細了吧」、「明天頭髮會很整齊」、「哥，旁邊要抱著一個女人才像，我可以當那一個」、「這樣睡，明天落枕」、「累之落枕」、「為什麼我的脖子酸酸的」、「人家明明很浪漫，被你看到變很好笑」、「你也回歸演偶像劇吧」。

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