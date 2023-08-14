關於我和鬼變成家人的那件事｜炎亞綸演渣男超入戲　網民嘲做自己

炎亞綸被抖音網紅「耀樂」爆料硬上，且性愛影片慘遭外流的往事，讓他「十大傑出青年」的好形象破滅。而炎亞綸先前在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中，飾演毛毛（林柏宏飾演）的渣男前男友，如今被網民說是「神預言」：根本是做回自己。



炎亞綸先前在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中，客串演出毛毛（林柏宏飾演）的前男友，渣男行徑讓對方變鬼了都無法釋懷。兩人片中還有拍攝大尺度親密照，炎亞綸2月受訪時笑說：「當時我有聽到，柏宏心跳得很快。」林柏宏則說：「可能我身體比較薄，容易聽到。」

【圖輯】點圖放大逐格睇《關於我和鬼變成家人的那件事》炎亞綸的情慾戲👇👇👇

+ 8

對於演出渣男，炎亞綸坦言，要講出傷害林柏宏的台詞最困難，「我其實是個心很軟的人，看到柏宏的角色因為我而哭的時候，我也非常心疼，但要演渣男就必須這樣。」林柏宏則說：「感謝亞綸講得很夠力，讓我更容易進入角色狀態，真的蠻難過的。」

【懶人包】台版#MeToo｜炎亞綸耀樂懶人包 偷拍16歲少年性愛片 連劈3男床上躺其他男生（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 29

而如今炎亞綸被抖出醜事，加上直闖受害者記者會現場的行為評價兩極，也被網民稱作是「神預言」。《關於我和鬼變成家人的那件事》在台灣宣傳期已結束一段時間，但在當地仍剩零星場次，是否有進一步受到波及？《ETtoday星光雲》詢問電影公司，目前尚未有回應。

【相關圖輯】炎亞綸帶「1保鑣+6工作人員」踩場 受害網紅耀樂嚇到全身顫抖（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】