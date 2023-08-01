炎亞綸被爆性侵16歲網紅耀樂終開庭 被問「是否感到冤枉」咁回應
撰文：聯合新聞網
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台灣藝人炎亞綸遭網紅耀樂提告指控，16歲時遭強迫性交、偷拍私密影片，炎亞綸日前到案說明訊後50萬元（台幣）保釋。昨士林地檢署檢察官開庭，耀樂在律師陪同下到案說明。士檢稍早指出，沒有對外說明偵查作為。
網紅耀樂昨日早上在律師陪同下現身台灣士林地檢署到案說明，對此，檢方僅指出，檢察官昨天安排開庭，通知告訴人、證人到案說明，且強調沒有對外說明偵查作為，其餘涉及案件內容，因偵查中不便說明。
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耀樂今年6月21日召開記者會控訴，炎亞綸在他年僅16歲時硬上得逞，還曾在台北市天母住家拍攝性影像畫面，士林地檢署當日分案偵辦，依涉台灣兒少性剝削防制條例等罪嫌，指揮婦幼隊蒐集相關事證；耀樂同年月24日至當地警局報案提告。
台灣檢警今年7月3日傳喚炎亞綸到案說明，媒體拍攝到北市少年隊車輛，直接「移花接木」稱是炎亞綸到案，成為當日火熱議題，警方訊後炎搭上公務車離開，當天檢警搜索炎的住所、工作處等三處，晚間檢察官約複訊90分鐘後，諭令50萬（台幣）保釋。
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炎亞綸當日保釋後說，將配合司法調查，會盡力證明自己清白，被問及「是否感到冤枉？」，他說不會透露自己情緒，「因為不重要」。案件進入司法程序，他暫時不會對外說明。
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