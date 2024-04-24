劉俊謙遇花蓮地震笑稱已習慣　慘在拍戲跌倒撞到一位置須縫10針

劉俊謙、范少勳主演心動系電影《我在這裡等你》，導演鄧依涵昨（23）帶雙帥出席媒體聯訪，雖是浪漫愛情，其實2人吃了不少苦頭！范少勳在一幕拍門的戲不慎把玻璃打碎，當場玻璃四濺，他的左手也血流如注，她餘悸猶存表示：「當時就趕快送醫，縫了37針，縫完回來繼續拍！」沒想到劉俊謙也掛彩，透露在海邊拍攝時也踩空撞到下巴，也縫了10針，因為2人身上紗布一直貼到殺青，感嘆後製人員很辛苦。



2人因拍戲成為好友，第一場戲就要坦誠相見，但他們一見面就一拍即合，所以完全不害羞，導演還擔心他們玩太嗨，問及有沒有特別練壯？劉俊謙笑說導演有特別叮嚀不能太壯，但坐著的時候肚子難免會跑出來，根本隨時都在憋氣，「所以我們看起來都很喘，很像做完大量運動。」私下的他們也時常聯絡，范少勳女兒出生時，劉俊謙還有送安撫玩具，昨天正好是范少勳女兒生日，是否有再準備？劉俊謙自招：「啊！我粗心大意啦！」

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劉俊謙日前抵台後，半夜發生好幾次地震，有沒有被地震嚇到？他反而十分淡定表示：「只有感到一點點晃動，希望台灣可以平安！」他2022年就來台灣拍戲，已經體驗過了，笑稱其實有點習慣，因為香港沒有地震，第一次體感有點陌生：「那時候以為是鄰居在裝修！也太晃了？」回答笑翻全場。

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范少勳則透露，凌晨地震時女兒沒有被嚇到，可能像是搖籃的感覺，4月3日地震最大的那一天他正好在拍戲，他當時有立刻跟老婆確認狀況，幸好都沒有大礙，昨日不僅是女兒生日也是結婚紀念日，他表示已經提前慶祝，昨天就跟劉俊謙一起過，2人還當場擁抱，氣氛相當歡樂，至於會不會請一半來看？劉俊謙搞笑回答：「我要想一下，我怕她（指女友蔡思韵）會覺得是真的！」

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