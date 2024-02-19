蔡思韵專訪｜罕談感情事　曾因一件事被劉俊謙感動　原因同貓有關

蔡思韵近期在台灣電影《還錢》中擔任女主角，飾演一位遭到算計因而積欠鉅額債務的銀行行員，這是她首度擔任喜劇片的女主角。近期蔡思韵接受台媒《TVBS新聞網》專訪，談到了自己過去的個性，以及因《還錢》讓人生有了全新的體悟及想像。



專訪當天，蔡思韵臉上堆滿了招牌微笑前來，問起她是否一直以來都是樂觀開朗的人？蔡思韵坦言，其實過去的自己並不是一個這麼外向的人，「我覺得我很慢熟，以前的我是一個比較安靜的人，因為我怕講錯話，所以我選擇安靜，把自己開朗的一面收起來，這樣比較安全，但也因為這樣，會造成一些誤會，有些人會覺得我假掰（意即造作）、裝仙女」。

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不過，也因為拍攝了《還錢》，讓蔡思韵將內心樂觀開朗的一面展現出來：「《還錢》是我第一部回到台灣拍的電影，這是一個非常歡樂的劇組，整個氛圍改變了我很多，讓我重新接觸這麼多的人，也因為這個角色的影響，把活潑開朗的我挖了出來，我國小以來一直都不是這樣的人，我很會保護自己，也因為這次的拍攝，讓我比較敢把真實一面展現出來。」

而片中蔡思韵與陳柏霖飾演前任的情侶關係，因陳柏霖的不告而別，讓蔡思韵放在心中久久不能自己。談到現實生活中的感情狀態，蔡思韵透露，男友劉俊謙願意為她改變的舉動，讓她非常感動：「他（劉俊謙）以前沒有養過寵物，更不知道怎麼跟貓咪相處，但因為我有養貓，現在他跟我的貓相處的非常好。」

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最後，問起蔡思韵在拍攝《還錢》時最印象深刻的部分，她表示並非是哪場戲或那些畫面，反而是整個過程：「就好像是一個記憶吧，就好像把這個29歲的夏天保存在那個美好的時刻裡。因為我是夏天出生的小孩，所以會對這個季節有特別的情感，就像是那個29歲的夏天，我拍了一部這麼快樂的電影，然後那是我第一次在台灣當女主角的電影，遇到好多真誠和善良，可能是會讓我記一輩子的美好回憶，夾雜著那些汗水和笑聲的影像。」

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