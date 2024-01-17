潛行專訪｜劉德華教路助入戲　劉俊謙揭二人戲外互動：心跳會加速

天王劉德華推出作品不間斷，近期除了主演去年底上映的《金手指》，監製加主演的《潛行》和《莫斯科行動》也將接續上映。在《潛行》中他與近期在台灣討論度很高的劉俊謙合作，並有多場對手戲，劉俊謙笑說：「見到劉德華先生心跳會加速。」



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劉俊謙回憶密集的拍攝過程，有時一天拍攝時間長，讓他多了和劉德華獨處獨的時間，說道：「他會主動關心我之前在拍什麼，之後又要拍什麼，做了一些交流，他也跟我說了很多關於電影及角色的細節，讓我更快進入狀況。」雖然和劉德華不是第一次合作，但他承認仍出現小影迷的現象：「見到劉德華本人，我還是會心跳加速，但我也常和他討論如何演繹這個角色。」

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劉俊謙透露因為之前的合作，讓他這回與劉德華對戲時，不會太過緊張，讓他最難忘的是這次拍攝時間很長，他拍到後來都覺得有些疲憊：「但我看到華仔哥身兼主角和監製，長時間拍攝下來，還是很有精神、很專業，沒有疲態，覺得要激勵自己應該要跟他一樣。」

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劉俊謙去年接連以多個作品，打開在台灣的名度，先在Netflix話題影集《此時此刻》中演出個性可愛外送員，角色討喜，大受觀眾喜愛，人氣直衝，在電影《小曉》的生動表現，也獲得觀眾認同，最新作品《潛行》中則化身為一名厲害的駭客，外表看似一般平凡的年輕人，但其實總是待在一個陰暗的房間中，協助劉德華順利拓展更大規模的販毒事業。

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劉俊謙表示對電腦知識並不熟悉：「我本來對駭客做了田調，在網路上查了一些資料，但編劇和監製劉德華特別提醒我不要特別做太多功課，因為這個角色對駭客的作業非常熟練，應該要呈現出輕鬆自在的樣子更為適合。」所以他覺得這次演出多靠想像力及直覺：「我會視對手的反應、導演的指示，也會利用環境來幫助自己入戲。這次的演出都是較直覺式的，很多時候都必需自己只對著電腦做反應。」

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