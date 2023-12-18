劉俊謙被小S示愛　已約食飯：從小看《康熙》長大對她充滿情感

陳意涵、林品彤以及劉俊謙主演《小曉》摘下金馬影后，日前出席媒體聯訪，劉俊謙先前在台灣因演出戲劇《此時此刻》爆紅，就連小S都直言被圈粉，他提到自己這次赴台有約小S吃飯，也計劃約女友蔡思韵一起與會，可惜小S太忙沒有空，「我從小就看《康熙來了》長大，看了十幾年，對她充滿情感」。



劉俊謙在一場游泳池的戲無意間展現健壯好身材，導演靳家驊爆料拍攝前劉俊謙為了上半身線條好看，在場邊做伏地挺身，陳意涵看到後還狂虧他，讓劉俊謙笑說因為自己以前是游泳隊，「所以我去到游泳池，血液就開始沸騰，想要好好運動」。

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林品彤獲得金馬影后後，超狂家世背景被起底，飾演老師的劉俊謙坦言有看到新聞，他誠懇回應：「我們的關係很純粹，那些不會影響我們的關係。」一旁的陳意涵忍不住回嘴：「誰跟你有複雜的關係？郭雪芙嗎？」直指他主演的台劇《此時此刻》與郭雪芙就有一段甜蜜戀曲，讓劉俊謙害羞大笑說：「我好想離開！」

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林品彤目前將金馬獎座放在書桌上，每天看一看，就覺得很幸福，她說朋友都很想摸：「但太重了，所以沒辦法帶出門。」並說身邊親朋好友都很支持她，也都有參加電影包場，至於得獎後同學們有沒有說什麼？她表示：「大家都很興奮，不過我們是一起長大的，本來就很熟悉，所以很快就回復到正常互動。」

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