劉俊謙5套必睇影視作品　靠《幻愛》封帝　轉戰台灣人氣再上一層

帥氣及演技兼備！被封為「香港影帝級男神」及「港版坂口健太郎」的劉俊謙，過去在香港以《幻愛》的精神病康復者、演繹國際巨星張國榮的《梅艷芳》深植人心，近期首度在台灣出演《小曉》及《此時此刻》更是圈粉無數觀眾，本篇小編將分享「劉俊謙」的5部必看作品，讓我們一起繼續看下去！



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劉俊謙作品推薦：一、《幻愛》

2019年的香港愛情電影《幻愛》，由劉俊謙、蔡思韵領銜主演，劉俊謙片中飾演「思覺失調症康復者」李志樂，善良憨直個性的他，雖然渴望愛情但內心從來不敢談戀愛。偶然在街頭碰見了清麗脫俗的欣欣（蔡思韵 飾），慢慢將感情轉移至她身上，劉俊謙也以《幻愛》首度獲得香港電影金像獎提名，並一舉獲得香港電影評論學會大獎最佳男主角，演技備受肯定！

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劉俊謙作品推薦：二、《梅艷芳》

經典翻拍！開播於香港傳記電影《梅艷芳》，由王丹妮、劉俊謙、廖子妤、林家棟、古天樂、楊千嬅及楊祐寧領銜主演，故事描述哥哥與梅艷芳如何建立深厚的友情，劉俊謙演繹一代巨星哥哥「張國榮」，劇中將張國榮的言行舉止揣摩地唯妙唯肖，讓影迷看完頻表示：「演繹地很貼切、非常懷念傳奇巨星」。

劉俊謙作品推薦：三、《失衡凶間之罪與殺》

香港驚悚電影《失衡凶間之罪與殺》，集結金馬影后林嘉欣、香港實力派的劉俊謙、蔡思韵、衛詩雅、黃又南、朱栢康等演員共同演出，劇情以「頭髮、貓劫、闇室」三段故事揭開香港都市傳說的神秘面紗，劉俊謙在《闇室》飾演一名暗戀牙科護士心瑤（林嘉欣 飾）的廚師「國軒」，兩人某次在街上偶遇產生好感，國軒到心瑤診所檢查牙齒卻不料被Steve（朱栢康飾）施暴折磨，小編看完片段後，非常敬佩劉俊謙、朱栢康的打鬥戲啊！

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劉俊謙作品推薦：四、《小曉》

首度出演台灣電影！被封為「最暖男老師」的劉俊謙，在《小曉》飾演小曉（林品彤 飾）的班導師「保羅」，故事講述小曉是活在自己世界的女孩，因為過動症讓她遭受霸凌孤立，甚至與母親發生一連串的爭吵，劉俊謙片中不僅是小曉的避風港，面對母女兩人相愛相殺及小曉的過動症，暖心又溫柔的付出，更成為她們生活中的慰藉。

劉俊謙作品推薦：五、《此時此刻》

迅速竄紅！愛情都會影集《此時此刻》集結多位重磅卡司，劉俊謙與郭雪芙浪漫出演第二級《站一個晚上》，劉俊謙片中扮演一名聽障外送員「陳俊彬」，單純又接地氣的他原本想花錢買春，沒料到心儀的按摩妹離職後，與楊蒨蒨（郭雪芙 飾）串起離奇的緣分、進而譜出浪漫戀曲，讓網友看完大讚「劉俊謙憨厚的演技太圈粉、根本就是純愛戰士」。

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除了以上5部影集推薦，劉俊謙近期也出演不少影集將於明年盛大上映，包含Netflix影集《誰是被害者2》以及香港犯罪動作電影《潛行》，小編非常期待劉俊謙在《潛行》與劉德華及彭于晏的對戲啊！

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