44歲女星天生無子宮爆婚變　狂被追問點解唔收養：長輩會同意嗎？

44歲女藝人小嫻（黃瑜嫻），曾與前台灣男子籃球運動員何守正擁有6年婚姻，同時爆出小嫻沒有子宮、無法生育，才引發婚變。面對多年來不斷被問，「為什麼不去收養？」而小嫻也終於發聲，最大關卡可能是老爺和奶奶。



小嫻昨（23）日稍早透過臉書發文，提到不孕者私訊她的內容，「外面女生那麼多，為什麼偏偏選一個不能生的」、「妳如果沒有為我們家生個兒子，我將來怎麼去面對列祖列宗？」小嫻心痛表示，文化體制把生育變成壓力，每個小生命的誕生，又有多少人暗自吃苦落淚。

【圖輯】點圖放大看小嫻IG靚相👇👇👇

+ 30

小嫻進一步談及，日前收到台灣立委陳昭姿邀參加「人工生殖法條文修正草案公聽會」，她也把握機會替大家發聲。針對最多人提問，「不能自己生，為什麼不去收養？」小嫻也點出關鍵，收養小孩並不簡單，「光是沒有血緣公公婆婆怎麼會同意」、「有時候不見得是不孕夫妻沒有愛心，大部分長輩對於血脈傳承還是有根深蒂固的執著」。

小嫻接著強調，孤兒、棄嬰等社會問題，交給不孕者來承擔毫無邏輯，應思考的是有人生孩子不負責的原因，「收養歸收養，生育歸生育，每個人都可以有各種選擇，不是不收養的人就沒有愛心」。

【同場加映】金剛北上肥一圈樣似阿伯震驚網民 曾是女神收割機情史豐富（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 33

延伸閱讀：

大地震！台灣竟「真的移動」爆遠離大陸 9年對比差很大

【本文獲「TVBS」授權轉載。】