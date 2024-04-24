144cm童顏女優爆婚訊 與導演拍拖3年修成正果 擁娃娃臉上圍驕人
撰文：中天新聞網
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日本前AV女優生田未來23日宣布與合作電影《海底悲歌》的導演堂之本敬太結婚，兩人交往三年修成正果，開心宣布入籍。
生田未來擁有可愛娃娃臉身高144厘米還有傲人上圍，童顏巨乳的模樣吸引不少粉絲，她2017年出道拍AV，2023年2月宣布引退，入行6年拍過200支以上作品，有不少死忠粉絲。離開業界後轉戰演藝圈接拍電影、綜藝節目。
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她2021年演出堂之本敬太執導電影《海底悲歌》兩人因此結緣，交往3年宣布修成正果，她開心寫下婚後仍會以一個表演者持續精進，請大家多多支持，還和老公兩人抱著貓咪拍照合影，相當甜蜜。
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