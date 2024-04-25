淚之女王｜大結局74秒片段曝光 金智媛探監 金秀賢一畫面搞喊人
撰文：ETtoday
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韓劇《淚之女王》將於本週末播出大結局，劇組今早（25日）搶先釋出部分片段，金秀賢（飾 白賢祐）終於見到手術後的金智媛（飾 洪海仁），畫面令不少劇迷揪心不已。
在大結局搶先看預告中，金智媛似乎被洗腦，前往牢中探監前，輕輕敲了一下隔板，默默唸著：「對，如果要見面的話，哪有比這裡還要安全的地方？」
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接著，金智媛說出心中疑問：「他到底是多麼狠毒，出軌還跟蹤前妻，甚至還殺人被關在這？前生的洪海仁眼光到底為什麼這麼差？」隨後見到金秀賢，立刻露出不可置信的表情，雖然她最後一句話都沒說，但不少劇迷推測應是再次被白女婿高顏值迷倒。
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不少劇迷看了預告直呼超揪心，許多網友哀號「編劇大人你是不是有毛病啊！白眼翻到後腦勺」、「看看這張臉！！像是會殺人嗎？」、「光看這段就想流淚了」、「劇情真是讓人上火」、「衛生紙買好了，來吧」，也有人希望這段畫面「只是一場夢」，但最後大結局結果，仍得等3天後正式播出才能揭曉。
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