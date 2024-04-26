31歲大陸女星突自爆「未婚懷孕」：結婚也會離婚，何必呢？

曾出演綜藝《今夜百樂門》、戲劇《雲之羽》的大陸女星金靖，在25日突然宣佈自己懷孕了「家裡將迎接第五位成員」。



金靖在接受《智族GQ》訪問時，大方承認自己懷孕的消息。她說，即便自己不公開，遲早有一天會被拍到，並與觀眾分享為母的喜悅，分享孩子的乳名較「金剛」！被問及為什麼不願意公開戀愛及結婚的消息？難道不怕外界的流言蜚語？金靖爽朗的回應，「戀愛可能會分手、結婚也會離婚，何必呢？」不過，對金靖而言孩子就不是這麼一回事了，「因為他永遠是我的孩子，也不會有什麼變數吧。」

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據《新浪娛樂》報導，金靖曾在被狗仔於2021年拍到與動畫編導舒奕橙一起回家，兩人還有同樣的戒指，當時女方未否認但也未承認緋聞。金靖在宣佈懷孕後，網友也發現舒奕橙默默在貼文點讚，讓網友猜想孩子的爸就是舒奕橙。

金靖說其實她早已偷偷跟一起錄製節目的來賓這個好消息，「因為有時候真的很想嘔吐」，她只能用大笑來掩飾自己的害喜，也希望觀眾能夠體諒她，因為只有大聲吵鬧才可以避免害喜帶來的不舒服。金靖豁達又開明的一席話，立即得到許多網友好評，還被大讚「體現出女性的獨立性、情商真高」，使她立即登上微博熱搜；不過也有網友驚訝表示：「不是！姐你這操作我還沒緩過來啊」。

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據悉，金靖目前已經和另一半交往四年多，自從懷孕後男方變得更加貼心，她笑著說「畢竟生孩子這個事情，對我來說負擔很大，如果他做得一點也不好，我一定會教我孩子叫他叔叔！」

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