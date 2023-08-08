《黑澀會》洪詩宣佈懷孕曬超聲波相　近照證實女神出道至今一樣靚

自節目《我愛黑澀會》出道的台灣女星洪詩，2020年與演員李運慶大方認愛，並在2023年登記結婚，如今再傳好消息！洪詩8日在Facebook宣布懷孕，並開心曬出超聲波照片。



洪詩8日在Facebook寫下：「老公～父親節快樂，我的肚子裡有個還沒見過面，卻已經愛上的小生命。」李運慶也在Facebook曬出同一張照片表示：「她懷孕了」、「父親節快樂，今年的父親節別具意義。」

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而洪詩與李運慶也透過影片紀錄發現懷孕到確認的過程，洪詩在確認懷孕後給了李運慶一個驚喜，她把超聲波照夾在孕前檢查報告中，等待老公發現，李運慶當時原本遇到讓他發火的事，但在超聲波照掉出來後，立刻轉為開心表情，讓洪詩忍不住大笑，也流下感動淚水。

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