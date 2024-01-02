31歲「日本最情色寫真偶像」元旦宣佈懷孕　IG曬婚紗照報喜

31歲的日本寫真女星森咲智美元旦報喜，宣布已經嫁給26歲球星平沼翔太，兩人進度超前，去年交往2個月就決定結婚，而且已經有了愛的結晶。



森咲智美上是日本擁有超高人氣的「最情色寫真偶像」，平沼翔太則是效力於日職琦玉西武獅，雙方選擇在元旦向外界公布好消息。琦玉西武獅球團也在官網發布兩人結婚消息，公開祝福平沼翔太娶得美嬌娘。

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森咲智美在IG上曬出婚紗照，透露現在肚子裡懷有新生命，可以感受到寶寶成長的胎動，夫妻倆每天都充滿感謝，希望粉絲們能繼續支持他們這對新手爸媽。

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