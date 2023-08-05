Selina曾被火燒「全身54%嚴重灼傷」懷孕比一般人辛苦：變蓮藕腿

Selina（任家萱）懷孕後，首次拍攝《媽媽寶寶》的封面，她分享懷孕的心情：「有焦慮不安，也有溫柔理解。」歷經女子天團時期的輝煌、被火吻全身54%面積嚴重灼傷、失聲，再站起來，甚至還跑了幾場馬拉松，Selina接受了：「幸福沒有藍圖，人生不會只有一種版本。」如今的她，有種寬闊與淡然，正是迎接母親身分最好的狀態。



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Selina談起動念當母親的時刻：「我遇到小徐（男友），有一種很踏實的感覺。我開始想著：我有沒有當媽媽的可能？與他相處的時候，我能夠很真實地想像跟他組成家庭的樣貌，他應該會是很可靠的另一半。」懷孕到現在拍攝封面的孕後期，Selina說：「我好像一直都沒有舒服過。荷爾蒙讓我身體產生蠻多變化，各種腸胃不適、脹氣……好像從沒有停過！人家說過了前三個月就會進入穩定期，但我就是一直處於不舒服的狀態，像我懷孕之後，就像有了狗鼻子，嗅覺和味覺變得很敏銳。」

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懷孕這件事對Selina來說，的確蠻有存在感，她的手指指尖莫名其妙地長出汗皰疹，也因為要做姙娠糖尿檢測緊張失眠，而第一次起了蕁麻疹。因為曾經燒燙傷的關係，Selina身體的代謝比一般孕婦更不好，孕程中期就因水腫成蓮藕腿了，但堅強的Selina，就這麼一直將孕期的難受視為日常，並與這些孕期不適和平共處著：「很多媽媽也都會這樣。但知道怎麼讓自己舒緩下來就好。」

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Selina不得不誇獎一下，透露男友小徐目前為止，真的是很可靠的神隊友。他總有一種神奇的魔力，輕輕地熨平了孕婦的情緒與焦慮：「懷孕時會有一種焦慮，面對另一半，會很想知道：你準備好了嗎？有時也會想：我準備好了嗎？以前我自詡EQ很好，面對任何狀況都游刃有餘。現在情緒突然像暴風雨，會不分青紅皂白抱怨另一半，明明知道他是我最好的戰友，卻無法控制自己，對他最無情。」說起這些，其實Selina是有許多的自省與感謝。

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