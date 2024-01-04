勒索李善均2女被起底　曾利用懷孕欺騙5名男子「勁吸一億韓元」

南韓影帝李善均離世，他生前遭朴女、金女勒索，YouTube頻道「CARACULA犯罪研究所」2日爆料，指2女曾是獄友，且出獄後還住同棟大樓。



「CARACULA犯罪研究所」起底勒索李善均2女，其中金女為傳聞中的酒店女室長，朴女則曾抱娃前往法院接受審訊，挨批「利用孩子博同情」，她還被爆過往曾用懷孕為由騙錢，一名受騙男性A男表示，他2022年透過交友軟體認識朴女，並曾發生關係，分手後對方以墮胎危及生命向他討養育費，且面對他提出身體檢查的要求一拖再拖，最終生下孩子。

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而朴女不僅向A男討費用，還聯繫上A男的父親，父子倆一起去看朴女，給了婚戒及100萬韓幣，之後每次探望都會給朴女100萬韓幣，前後總額達1500萬韓幣。然而A男友人在今年6月時向他傾訴與朴女交往不順，他因此懷疑自己可能不是孩子的爸，要求做親子鑑定，朴女頻頻拒絕，直到12月鑑定結果出爐，A男真的非孩子生父。

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「CARACULA犯罪研究所」爆朴女用同樣手法多名男子討錢，已做親子鑑定的A男與血型不合的另外2男皆確認非生父，加上疑為生父的2男，5男中有人已遭索討高達1億韓幣。

然而，「CARACULA犯罪研究所」指出朴女其實身家不錯，出門更以豪車代步，不過因生活奢華，所以入不敷出。而她從酒店女室長金女得知李善均的事情後，就合謀勒索李善均。

YouTube頻道「CARACULA犯罪研究所」起底李善均勒索案女子。（YouTube@카라큘라 범죄연구소）

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