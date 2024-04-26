不夠善良的我們結局｜許瑋甯化Avril Lavigne妝　原來暗示1件事

台劇《不夠善良的我們》進入尾聲，即將在明天（27日）播出大結局，話題熱度居高不下，就連官方臉書粉絲專頁「小編來解答」的單元，也吸引大批劇迷熱議，其中，有關許瑋甯飾演的「Rebecca」眼妝用意、薪水流向，也都有詳細說明。



劇中，12年前的Rebecca臉上鮮少有笑容，大多頂著煙燻妝上班，妝容令不少劇迷聯想起加拿大創作歌手Avril Lavigne。對此，「小編來解答」針對「Rebecca是Avril Lavigne？」寫下解答：「是的，12年前的Rebecca很自卑，但是你一定看得出來，她是一個愛漂亮的女孩。而當時正紅熱的Avril Lavigne的酷酷穿搭、迷幻的煙燻眼影，讓Rebecca找到了一個方法來掩飾自己的害怕。」

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至於戲裡面Rebecca的錢都花去哪裡了？「小編來解答」系列對此也有做出詳細分析與回應，「假設自由業的她，平均收入是16萬（台幣、下同）好了，房租加上水電通訊等雜支每個月就花去了40,000-、三餐因為有時候忙到沒有吃飯所以還好，但以她經常請助理、大于、大于同事們吃好料的情形看起來，伙食費一個月30,000-是跑不掉的，出入都是小黃所以交通費大約12000。以上基本開銷約8.2萬。」

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加上Rebecca多年來的穿著品味，買衣服可以一口氣刷了5.6萬，因此月平均買衣服的錢約為3萬，「她在工作上會接觸很多的創意，所以她一定有一些想增加生活儀式感的收藏品，譬如看到漂亮杯子就想買，結果家裡一堆杯子、看到設計美麗的花瓶2,000塊很划算，但卻只插過一次花，從這些小東西到居家擺設，她還重新鋪地板、粉刷牆壁，以在這裡住了10年來算，每個月平均在家飾上也要投資個10,000吧！以上，讓生活增添滋味的花費約40,000。」

最後得出結論是：「16萬-12.2萬=3.8萬。」小編反問眾人：「那麼，你覺得想退休的她應該開始節流？還是繼續做Rebecca呢？對了，大家有發現Rebecca很喜歡復古味的風格嗎？你喜歡嗎？」

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