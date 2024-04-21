不夠善良的我們劇評｜許瑋甯林依晨情敵惡鬥　玩三角戀劇情唔老土

林依晨、許瑋甯主演的台劇《不夠善良的我們》，最新戰績是：豆瓣9.0分。這部劇擁有兩女爭一男的狗血開端：同月同日生的兩人，不僅經常撞衫，還愛上了同一個男人。



按照古早純愛劇的拍法，林依晨飾演的簡慶芬是可愛善良、人見人愛的平凡女主，許瑋甯飾演的Rebecca（張怡靜）就是冷豔熱辣、傲嬌跋扈的白富美女配；賀軍翔飾演的男主何瑞之就是死活不愛女配、對女主深情專一的霸道總裁……但這部劇的編劇、導演是，徐譽庭。

徐譽庭是舞臺劇導演出身的編劇，十年編劇生涯後開始回歸導演。因而在她自編自導的作品中，作者性很強，少見約定俗成的市場套路；大開大合的強情節不多，常用小情節淡化強戲劇性，用詩化的視聽填充敘事留下的縫隙。

2011年編劇作品《我可能不會愛你》（8.8分）就是從一眾台偶劇中闖出來的清新黑馬，也讓徐譽庭聲名大噪，一舉斬獲第二年的金鐘獎戲劇節目編劇獎。2018年編劇和執導的電影《誰先愛上他的》（8.6分），是徐譽庭首次「觸電」，探討了倫理和道德、同性和異性、家庭和真愛，卻不矯情、不沉溺、不煽情。

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來到敘事風格更成熟的《不夠善良的我們》，看似平淡繁瑣的日常敘事，卻頗有嚼勁。因為，《不夠善良的我們》是乾淨俐落的情緒敘事，即學院派常用來形容文人電影的「以心理情緒為中心」。

這種情緒敘事與強情節相對，講究氛圍感、向內開掘和心流驅動。簡慶芬從當下的內部心理衝突開始，追溯年輕時的往事和心結，這個過程中劇集用了大段對話、自我剖白和寫意視聽段落來展現。

41歲的簡慶芬，找不到塞在褲袋裡的手機，邊收衣服邊打電話罵嫂子，被丈夫何瑞之拒絕親密舉動，被奶奶陰陽怪氣不親自做早飯。為人妻、為人母的平淡生活，沒什麼不好，只是累到窒息。

在瑣碎壓抑的生活裡，昔日情敵Rebecca是她唯一可尋的假想敵。通過社交媒體動態的蛛絲馬跡，她發現Rebecca或許正在與30歲的小鮮肉男友交往，過著瀟灑快活的自由生活。

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39歲的Rebecca，早起蹲坑一直聽語音訊息，最得力員工申請離職，被不講信用的房東收回住處，每天忙到辦公樓熄燈，唯一的飯搭子說鴿就鴿，還要獨自修理垮掉的衣架。與工作常伴的獨立女性生活，沒什麼不好，只是孤獨到窒息。

在繁忙孤獨的生活裡，昔日情敵簡慶芬是她唯一可設想的「可能性」。通過社交媒體動態的頭像，她發現簡慶芬與自己的前男友生了兒子，過著溫馨穩定的家庭生活。

全劇沒有讓矛盾推著觀眾走，而是一直以兩位女主的心理情緒為軸線，讓整部劇呈現出更偏向自然、靈活、鬆散的詩化敘事外貌。

糟糕又熨帖的當下與插敘雙線並行，視聽中氤氳的情緒不間斷，觀眾漸漸補全十年前事情的全貌：同月同日生的簡慶芬與Rebecca入職同一公司，經常撞衫。簡慶芬覬覦正在與Rebecca交往的何瑞之，巧妙接近。Rebecca為何母所不喜，簡慶芬趁虛而入。

這場三角戀的全過程雖未完全揭曉，但十年前的結局是：嫁給何瑞之的是簡慶芬。徐譽庭的功力，妙就妙在：十年後的簡慶芬與Rebecca還未正式碰面，觀眾的心痛和共鳴已經十分強烈。

這與徐譽庭對重場戲的處理有關。以心理情緒為軸線的劇集，它的重頭戲並不一定事關生死，更不可能為了營造緊張氛圍來個「最後一分鐘營救」。它的重頭戲總關乎一種覺醒，一次頓悟，一層心理躍遷。

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這種微妙的戲，徐譽庭選擇用舉重若輕的視聽方法處理。比如，Rebecca與何瑞之十年後再相遇的這場戲。他們相遇了兩次。

一次是何瑞之單方面看到Rebecca。他坐在駕駛室裡等紅燈，看到正在打電話的Rebecca過馬路，他呆滯，驚喜，憂傷，遲疑，哀傷的音樂節奏附和著何瑞之忐忑的心情。反復猶豫要不要打招呼，最後紅著眼默默走開。

另一次是Rebecca與何瑞之遠遠對視。她穿著輪滑鞋，看到來接兒子下輪滑課的何瑞之，愣在原地。昔日年輕何瑞之「我永遠在你身邊」的話在耳邊響起，而面前已有白絲的何瑞之，領著兒子轉身離開。Rebecca什麼都說不出，突然被旁人撞倒，她忽然流淚，「好痛喔。」

一個簡單的被撞動作，Rebecca一直以來堅硬的外殼被擊得粉碎。而擊垮簡慶芬看似幸福穩定生活的，不是老公變心出軌、奶奶刁難這些大開大合的情節，只是一句簡單的話。

何母因在衛生間滑倒送院，簡慶芬想要安慰丈夫，何瑞之卻冷冷地說，「雖然你嫂子機車，但至少她願意把你媽接回去住。我早說過要搬回去的。我早說過了！」

一句不回頭的冷漠責怪，簡慶芬觸及又收回的手，仿佛在嘲笑她多年來為家付出的努力。簡慶芬沒有回應，觀眾卻好像聽到了她委屈心碎的動靜。

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說起來，《不夠善良的我們》英文劇名是「Imperfect Us」，不完美的我們。從前文可以看出，這部劇的主人公確實都不完美，有陰暗心理，有優點也有缺點，有灰度。這種有灰度的人性恰到好處地體現在了人物臺詞中。

Rebecca在何母面前出糗後，簡慶芬假意十分關心何瑞之，「她是不是不太會跟長輩相處？」、「至少我不會忘記何媽媽不吃魚呀~」何瑞之夢見留著直發的初戀，流淚醒來，轉頭抱住熟睡的簡慶芬，「你還是直發好看。」

何母當年極其嫌棄Rebecca的出身和不夠圓滑的處世，但十年後簡慶芬再提及這個名字時，何母睨了慶芬一眼：「當然記得她啊。長得漂亮，身材好，又懂得打扮。」

沒有得到的永遠更迷人，是人性。簡慶芬和Rebecca都在設想對方過得有多好，設想自己未曾走過的道路鋪滿鮮花，是人性。它敏銳地觀察了人們在困境中處理悲傷的方式，也細膩地捕捉了互相對立的人們解不開的羈絆。

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看《不夠善良的我們》之前，我未曾設想它的講故事方式，而是聯想到不久前殺青的另一部劇：黃天仁執導，高葉、陳妍希主演的《親愛的仇敵》。這部劇改編自豆瓣閱讀同名小說，也是雙女主設定，主人公與閨蜜的「信任」感情下暗藏交鋒，從「交手」到「交心」，矛盾、敵對又親密。

還有以醫美整形為題材的醫療劇《以美之名》，姚晨、賈靜雯飾演視彼此為宿敵的醫科大學同學。性格上針尖對麥芒，她們的矛盾是否主要集中在業務上？還未可知。

與《不夠善良的我們》同題，《親愛的仇敵》、《以美之名》會怎樣講出不一樣的雙女主故事，值得等待。

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