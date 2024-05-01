46歲實力女星被要求與工作人員試吻戲　事後被換角痛哭：被看不起

女星楊謹華日前飛往大陸參加《乘風2024》（簡稱《浪姐5》），展現深藏不露的唱跳實力，讓人驚艷她除了精湛演技之外，還有唱跳的技能，她也在節目中分享，早期曾簽約後被劇組以試鏡理由，要求和工作人員拍吻戲，但最後卻換人，讓她非常崩潰，一旁的朱丹問她為什麼不拒絕？她則解釋自己不想被看不起。



楊謹華在休息間被問到，有沒有曾經想放棄當演員過？她娓娓道來透露，有一次已經和劇組簽約了，但劇組要她試一段和男主角的吻戲，試戲的對手演員卻換成工作人員，一旁的朱丹不解問：「妳可以選擇不做，為什麼要傷害自己？」楊謹華自嘲個性倔強，可以接受試戲，因為不想被看不起，試戲都試了，劇組要求去看什麼電影也看了，她跟經紀人一起去電影院，後來經紀人去接一通電話，就是劇組的拒絕通知，讓她失態狂哭，她哽咽坦言：「這個對我來講是最大的打擊，就是不想要被看不起的感覺。」

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楊謹華接著表示，當時從電影院哭回家，也對自己產生懷疑，更覺得自己被全世界遺棄，雖然公司告訴她不要在意別人評價，但她說自己做事很投入，且不會給自己留退路，楊謹華的經歷讓朱丹直呼心疼，網友也留言感嘆：「每個人的成功背後都藏著血淚史」。

楊謹華透露曾被劇組看不起，做了所有要求後被換角。（《浪姐5》節目截圖）

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