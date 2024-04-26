《浪姐5》驚傳恐怖意外　29歲女星從2米高台墜落　造成尾椎裂開

大陸綜藝節目《乘風2024》（浪姐5）於25日瘋傳消息，女星萬妮達在第二次公演彩排時意外摔傷，甚至導致尾椎裂開，身體狀況令粉絲擔心不已。



根據陸媒報導，當時萬妮達在彩排，不明原因從超過2米的高台摔落，造成尾椎骨裂，但為了不影響進度，她仍繼續彩排，但是在不少在外等她下班的粉絲，看到她因尾椎疼痛，出入時都扶著自己的腰，甚至上下車還要女星小心攙扶行走，讓人不捨又難過。

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對此，萬妮達先是在微博超話發文：「信念戰勝一切，加油！」稍晚又在粉絲群組中發聲：「別擔心我，謝謝大家。」似乎在安撫擔憂她的粉絲們。

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