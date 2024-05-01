歌王4歲兒誤吞硬幣卡在喉嚨急入院 崩潰含淚祈禱：希望耶穌保護
撰文：TVBS新聞網
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金曲客語歌王羅文裕和老婆婚後，育有1對子女，其中4歲小兒子「羅仔仔」卻驚爆誤吞錢幣，緊急送院處理，讓他嚇得邊哭邊騎摩托車，經歷煎熬的8小時後，終於取出食道裡的5元硬幣（台幣）。
羅文裕日前在臉書分享近況，提到兒子週日睡午覺時，突然狂哭喊著「有錢錢卡在喉嚨很痛」，他連忙將兒子抓起來，以頭朝下的姿勢不斷拍兒子的背，另外也試圖用手指探探兒子喉嚨，但兒子非常抗拒，更哭喊說很痛，讓他連忙騎摩托車帶兒子前往台北長庚醫院掛急診。
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他苦笑說騎摩托車當下，自己一邊眼淚狂流，更心急地禱告，希望耶穌保護兒子，「醫生檢查時，可能過於緊張仔仔還吐了一地，此時我想：『也沒有吐出東西啊？應該就沒事吧！』」，直到看了X光片，他才發現真的有錢幣卡在喉嚨，更在醫院建議下轉至林口長庚處理。
順利轉診後，到院時醫生會診，透過全身麻醉以及儀器輔助、內視鏡檢查等狀況，終於順利取出卡在食道的5元硬幣（台幣），這才讓他和老婆鬆了一口氣，更不忘虧兒子是招財貓。但回想此事，他不懂4歲兒子為何會吞下硬幣，直到後來聽兒子說「忽然想吃嘴嘴（奶嘴）」，猜想兒子含著錢幣入睡。
透過此次事件，他特地發文提醒家長，「不要以為孩子都知道，原來還有很多危險的事還是要持續提醒與教導。硬幣、鈕扣、電池床邊要清空；放在不易取得的地方，留意漂亮小顆看起來可口的珠珠們，特別是巴克球磁鐵珠珠玩具」。
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