神耆小子｜曹永廉唔反對型爆兒子加入娛樂圈：真係唔係特別好靚仔

TVB新劇《神耆小子》將於下星期播出，昨日（30日）一班演員齊集一個商場率先與粉絲見面，曹永廉於劇中飾演鄭則仕的兒子，二人已經多次合作但仍然激起不少火花。曹永廉於活動後接受《香港01》訪問時就說到鄭則仕提點了他很多：「大家做戲方面，喺現場佢可能諗到一啲嘢同我研究可唔可以有啲咁嘅嘢，加咗落去可能成場戲都會特別咗，所以我今次真係好多謝Kent哥可以教咗我好多嘢。」至於早前因為疫情而減少工作的曹永廉最近亦已經慢慢回復工作量：「其他我都有不停咁拍劇嘅，依家拍緊部嚟緊又有一部，跟住下個月喺內地同香港拍，主力都係拍劇同埋都有啲登台嘅。」

曹永廉同鄭則仕已經多次合作。(葉志明 攝)

曹永廉早前因為疫情而減少工作已經慢慢回復工作量。(葉志明 攝)

日前（29日）姜麗文與柏豪在香港補辦婚禮，她在在社交平台分享了當日與家人在婚禮的照片，但網民卻留意到曹永廉的16歲兒子曹保熙，被網民指已經型過爸爸。曹永廉就覺得兒子比他帥是很好的事情：「梗係希望佢哋靚仔靚女啦，咁當然又唔係咩靚仔靚女嘅，其實依家啲小朋友高度真係……眨吓眼兩個都差唔多高過我啦。開心嘅，睇住佢哋成長，同埋一家人嗰日好開心。」他說有喜慶事更令一家人可以聚在一起，吃個飯也覺得開心。

大合照。

曹永廉就覺得兒子比他帥是很好的事情。(葉志明 攝)

至於曹永廉被問到兒子愈大愈帥，會不會有機會步他後塵加入娛樂圈，他則說：「我仔仔真係唔係特別好靚仔！」他指兒子有自己的個人目標，暫時未有意向娛樂圈方面發展：「佢都有自己夢想嘅工作，佢有諗過將來想做啲咩嘅，但就唔係娛樂圈嘅。」他對於若果兒子最後還是想加入娛樂圈，都不會阻止的。