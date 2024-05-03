《淚之女王》《京城怪物》《低谷醫生》2024年Q1十大必睇韓劇推薦

好劇永遠追不完！2024第一季強檔韓劇接續上演，包含復仇、校園欺凌、財閥鬥爭等多元的題材，無論是搞笑、動腦，或是想從劇中獲得療癒能量的，皆能找到適合自己的劇情，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查2024年Q1最熱門的十大韓劇，一起來看看除了熱播中的《淚之女王》網友都在討論哪些韓劇吧！



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No.10《篡位》

《篡位》由李濬榮和李宰旭主演，講述了來自社會底層的三位年輕人財閥家的私生子「強仁夏」、殺人犯的兒子「韓太悟」和「欠債者的女兒」羅慧元，如何聯手奪取企業權力的故事，是一個關於野心、復仇和求生的故事。

這部劇集由《桃色追緝令》的編劇崔元和韓劇《Missing：他們存在過》、《知情人》的導演閔延洪執導，深入揭示了權力、背叛和社會階層的複雜互動。《篡位》不只是一場商業戰爭，它也是對人性的深刻探討，展現了在極端壓力下人們的真實面貌。

李宰旭在《篡位》即將開播前，因為與aespa Karina戀愛的消息，意外帶動該劇的討論聲量，有網友更挖出他在宣傳期間曾因節目中提到Karina，耳朵瞬間泛紅，不過兩人4月初宣布分手後，網友表示「好可惜喔！一見鍾情的浪漫」、「蛤！怎麼會這麼快」。

No.9 《魅惑之人》

「君王雖握有權力，卻又無能為力」，《魅惑之人》是曹政奭繼《機智醫生生活2》後，睽違兩年的新作。該劇時間設定在朝鮮王朝，曹政奭飾演一位處於王權和政治鬥爭中的孤獨君王，而由申世景飾演的姜熙秀原本企圖通過誘惑達成復仇計劃，卻意外地被君王的人格魅力所迷惑。

雖然有網友認為曹政奭身高問題，無法演出君王的風範，但是曹政奭卻用眼神、語氣、內斂的情感，用演技補足了這一切，網友表示「曹政奭這部的眼神真的太棒」、「這部節奏很快焦點也很明確，又是曹來帶動焦點」；不過女主角申世景的演技卻慘遭批評，「申世景和曹政奭對戲時演技斷層感蠻嚴重的」、「真心看不懂女主的表情，從頭到尾都差不多」。

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No.8 《金字塔遊戲》

改編自NAVER同名網絡漫畫的《金字塔遊戲》，主要是在探討校園欺凌的問題，班上同學分成三大類，分別為加害者、受害者和旁觀者，劇中透過每個月進行一次秘密投票，透過殘酷的人氣排名，選出班上的孤立者加以欺凌和排擠，校園暴力的程度讓人不禁想起之前討論度極高的《黑暗榮耀》，網友分享「學校只是社會化後的縮影，韓國社會就是那樣」、「出社會的金字塔遊戲就沒辦法反抗了，只能寫學校背景」、「超級好看！秀智的反擊真的超帥啊」、「以前就看過漫畫了，不得不說選角超厲害」。

另一大熱門話題為該劇是女團IVE成員張員瑛親姐姐張多雅的出道作品，在劇中飾演反派角色，在班級中擁有最高等級，對於她的演技網友認為「覺得眼神不錯呀！有股狠勁」，但也有網友覺得「姊姊長得好成熟，也覺得嘴巴那邊很尷尬」。

No.7 《殺人者的難堪》

「私下的正義，是否為真正的正義？」《殺人者的難堪》由南韓兩大男星崔宇植和孫錫求領銜主演，改編自作家CCOMABE創作的19禁同名網漫，故事圍繞一位原本平凡的大學生，在一次意外殺人事件後，逐漸變成一名連環殺手，主角甚至意外發現自己有辨別惡人的能力，隨著殺意不斷升溫，他與一位精明的刑警之間展開了一場永無止境的追逐戰，這位大學生的生活因一連串錯誤與混亂而徹底顛倒，他最後對於自己人生的解方竟是不斷地殺人。

網友表示「前面真的蠻好看的」、「這世間太多證據被湮滅的現實困境，使得正義根本是無法被真正實現的！！！」、「後面沒前面好看，就是出在boss喧賓奪主」。

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No.6 《財閥X刑警》

3月23日完結的《財閥X刑警》，男女主角繼《柔美的細胞小將》再次合作，安普賢在劇中飾演財閥富三代陳利手，因為一起事件意外空降為一名刑警，讓飾演重案組組長的朴智賢相當不滿，過程中陳利手採取炫富式辦案，並以與生俱來的的直覺、敏銳觀察力和超乎常人的體力，協助警方破案，特別是抓那些警方不敢招惹的犯人。

劇中陳利手運用「鈔能力」協助辦案的過程，讓網友看了相當過癮，「 很有趣啊！案件不算燒腦，炫富又很好笑」、「覺得好看！輕鬆有趣不用看到壓力大XD」、「近期最愛，整個陷入利手魅力中」、「安普賢在辦案過程也提供不少幽默劇情」、「近期最愛+1！而且很多笑點都很逗趣，看了心情很好」。

No.5 《殺人者的購物中心》

即便同居了十多年，你真的了解身邊的室友嗎？由李棟旭與金慧峻領銜主演的《殺人者的購物中心》，改編自韓國作家姜智英的同名小說，劇情採用倒敘手法，結合職業殺手、叔姪間的親情故事，以及看了如同電影般的突襲打鬥場面，網友讚嘆表示「有夠好看的，這幾年根本韓劇的天下」、「特寫和運鏡真的好讚！ 韓劇的藝術感真的很高」。

除了不斷翻轉的劇情及震撼的槍戰戲，受到不少好評，李棟旭有別於以往，這次戲中化身為帥氣的傭兵，也引發了廣泛的討論，網友認為「李棟旭的傭兵造型真的帥到我直接暈倒」、「李棟旭在這部作品中呈現出破碎又粗獷的外貌，但內心卻又是那麼溫暖細膩，叔叔太帥了！」

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No.4 《低谷醫生》

繼2013年《繼承者們》後，朴信惠與朴炯植睽違11年再度攜手合作，該劇描繪兩人跌落人生低谷時，這對歡喜冤家卻再度相遇，原先認為在落魄人生時遇見彼此是最不幸的一件事，卻在後來的日子中患難見真情，在不順遂的日子中，成為彼此的支柱。

「既然倒下了，我們就趁這個機會休息一下吧！」「今天的你要好好的，才能幫助明天的自己」《低谷醫生》透過劇情及一句句的金句，告訴大家當人生陷入低谷、挫折或是憂鬱時，我們該如何好好照顧自己，或是陪伴低落的親友，網友表示「在人生很痛苦時，真的有被療癒到」、「劇情貼切不浮誇，讓一直以來都過得不太順遂的自己非常投入其中，看了覺得很有共鳴」。

No.3 《京城怪物》系列

驚悚韓劇《京城怪物》第一季分為上下兩部曲，第二部曲於2024年1月5日上線，官方也於1月8日火速公布第二季將於2024年上線，讓網友相當期待，「只能坐等第二季，才能解釋最後一集伏筆的答案」、「老實說看不懂結局，伏筆太多了吧」。

《京城怪物》由朴敘俊和韓韶禧主演，該劇設定於1945年二戰末期的京城，對於這部劇兩位演員怎麼形容？朴敘俊曾形容這是一部充滿了與怪物相遇的緊張橋段與引人入勝的生存故事，而韓韶禧則分享這是一部歷史劇和怪物類型的獨特結合，讓這部作品更加多元化。

不過劇情編排卻有許多網友部買單，網友認為「京城怪物食之無味棄之可惜」、「我真的是看完很失望」，但也有網友護航表示「撐過前幾集後面會越來越好看」。

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No.2 《和我老公結婚吧》

由國民女神朴敏英主演的《和我老公結婚吧》，改編自同名網路小說。劇中女主角姜智媛，因罹患癌症一步步走向生命終點時，不幸發現自己的丈夫與閨蜜的不倫戀，最後更慘遭兩人殺害；然而，命運給予她重生的機會，使她有機會踏上這條復仇之路。

劇中飾演智媛閨蜜的宋昰昀，因演活了綠茶婊受到高度討論，將綠茶閨蜜的偽善、雙面、心機展現的淋漓盡致，讓網友氣得牙癢癢表示「真的很討厭copy cat」、「綠茶閨蜜真的看過這麼多，小三最討人厭的」；該劇另一大熱門話題，則是中尾段加入的BoA寶兒，無論演技或是面貌都受到不少批評，網友認為「真的認不出她是寶兒」、「她的演技的確會讓我出戲」。

No.1 《淚之女王》

由《愛的迫降》、《來自星星的你》編劇朴智恩執筆的《淚之女王》，近期話題不斷，金秀賢與金智媛首次攜手合作，雙金的演技及顏值，搭上金牌編劇，讓收視一飛沖天，第10集最高收視率突破18.95％，緊追《愛的迫降》的最高收視率21.68％

男女主角上節目宣傳時逗趣的反應也受到不少討論，像是四次元的金秀賢於節目中突然擅自改寫BLACKPINK的歌詞，讓現場氣氛陷入焦土化；還有金智媛從一開始的神采奕奕到節目後段進入疲憊狀況，完美展現內向I型人社交能量耗盡的過程，也引起網友共鳴。

宋仲基第8集以角色「文森佐」身分驚喜客串洪海仁的離婚代表律師，編劇更大玩離婚梗讓劇迷相當驚嘆，「金熙元導演這段拍得很有趣」、「寫劇本的真的很會搞」、「這段是這部戲我最喜歡的一段耶XD」。

2024年Q1十大必睇韓劇推薦（網路溫度計DailyView授權使用）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年01月01日至2024年04月14日，共4.5個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『2024年Q1必看韓劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價



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