IVE新MV《HEYA》現芭蕉扇、祥雲紋 內地網民鬧爆：偷竊中國文化
撰文：ETtoday
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韓國女團IVE出道短短3年迅速累積超高人氣。
先前完成世界巡迴演唱會後，正式推出新曲《HEYA》，MV上線一天就突破一千萬觀看，目前MELON排名也已經爬到第六名，有望繼續上升，睽違約半年回歸，人氣依舊。
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不過，這次卻因為MV中有許多韓國傳統元素，而遭到中國內地網友批評是「竊取中國傳統文化」，MV底下湧入不少內地網友出征，在微博上也掀起了超高討論度。
這次IVE新曲《HEYA》MV充滿了韓國傳統元素，隊長安兪真在回歸節目上也介紹「從舞台到服裝，韓國傳統無處不在，我們是用韓國風格做的」、「帶有韓國美」等等。
不料此舉卻惹怒大批內地網友，有人指出MV中出現了許多祥雲紋、山水畫背景、中式繡花鞋、芭蕉扇、中國結、銅錢紋等元素，全都是中國傳統文化，微博上因而出現大量批評聲浪，甚至登上了熱搜。
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內地網友紛紛罵道「我說你們偷國是真沒辱沒這個稱號，偷的這麼光明正大，真就一點臉都不要？」、「感覺就是改一點然後通過kpop傳全世界，洗腦這就是韓國傳統文化」、「反正現在幫韓國偷文化的很多都是韓國明星粉絲」、「真是看不下去…」，批評聲浪之大，也讓韓國電視台紛紛報道了相關消息。
內地網民的反應傳回韓網，論壇上的韓國網友也不甘示弱，回擊罵道「又開始發神經了」、「中國萬物起源論的瘋子」、「IVE的MV很漂亮吧？很想要吧？羨慕死我們了吧？我懂，但無論如何這都是韓國的」、「真的好無知」。
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