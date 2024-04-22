昔日因甲狀腺問題暴肥被批不配做偶像　女歌手瘦身成功曬纖腰美腿

南韓人氣女團IVE即將在4月29日回歸，官方目前也陸續釋出最新概念照，全員化身「美少女戰士」，美貌再次升級。其中，出道時有「小Lisa」封號的成員Liz（金志垣）過去曾陷甲狀腺問題導致身材發福，此次回歸她宛如瘦成一道閃電，也在出道兩年後首次掀開瀏海，全新造型讓粉絲直呼更可愛、更美了。



Liz過去曾有一段時間身材明顯較為圓潤，還曾被酸民狠批不配當偶像。後來她透露自己甲狀腺有問題，其中最為明顯的特徵就是容易胖，加上她身高有170cm，站在成員身邊更能顯現差異。不過Liz在今年的活動中明顯看到身形消瘦不少，在最新公開的概念照中纖腰、細腿也清晰可見。

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另外她也在出道兩年後首次掀開瀏海，公開無瀏海的露額頭造型。許多網友都大讚她的五官更加突出，像是從公主進化成女神。另外她也在粉絲付費平台中聊到自己改變髮型的心情，小心翼翼地問粉絲是不是很漂亮，還從鏡子中錯認自己是另一名成員Leeseo，並表示自己到開拍前都很緊張。她也給自己打氣認為看起來不錯，表示嘗試新事物也是不錯的選擇。

【同場加映】盤點6位因健康問題減肥女星 衛蘭克服情緒病後「瘦過部電單車」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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