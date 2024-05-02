28歲女偶像遇「時裝車禍」 新碟人魚造型激似台灣便利店「網袋」
撰文：COOL潮流生活網
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南韓人氣女團TWICE出道8年來深受全球粉絲喜愛，日前剛落幕的世界巡演更是創下超高入座率。最近官方無預警釋出最新專輯的宣傳照，照片中9位女孩化身人魚少女坐在湖水之中。絕美模樣也瞬間湧入大批粉絲留言。不過其中成員娜璉的造型，卻有台灣網友直呼好像台灣便利店的「網袋」，照片曝光後不少人笑喊越來越像，已經回不去了。
娜璉人魚裝竟跟超商提袋雷同？！
TWICE日本官方帳號釋出新的形象照，同時公布新專輯《DIVE》將於7月17日發行，照片中9位女孩圍成一圈坐在水面上，每個人都穿上色彩繽紛的人魚裝扮。坐在正中央的娜璉一套低胸上衣跟透紗長裙顯得美艷動人。但她上衣的流蘇卻被網友笑喊像台灣便利店的「網袋」，還有人發出提袋照片跟娜璉上衣的對比照，吸引大批網友笑噴「不能說很像，只能說一模一樣」、「娜璉不排除海外提告」。
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事實上娜璉今年可說是行程滿檔，除了團體的專輯活動之外，她將在6月以solo身份回歸舞台，這也是她繼2022年6月發行的個人迷你專輯《I’m NAYEON》之後，時隔2年再次發行新專輯。過去她靠著主打歌《POP!》吸引大眾目光，還掀起一陣challenge的風潮。如今將再次回歸歌壇，勢必將再度掀起一陣娜璉炫風。
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