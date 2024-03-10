李多慧穿黑絲狂抖17秒太撩人　分享仰頭跪地開腿熱舞粉絲直呼好辣

韓國啦啦隊女神李多慧去年加入樂天桃猿隊，一舉一動都受到關注。李多慧除了平時會積極更新IG跟粉絲分享日常生活之外，也會定期上傳YouTube影片，親和不做作的作風吸引大票粉絲追隨。日前她在IG分享一支17秒的熱舞影片，不到一天立刻獲得破百萬觀看，最後還展現高難度跪地開腿姿勢，讓粉絲紛紛直呼好辣、超會跳。



李多慧（8）日在IG分享最新熱舞影片，她穿著黑色平口小可愛搭配皮革短裙與黑絲襪，對著鏡頭辣跳碧昂絲的〈Crazy in Love〉，秀出精湛舞技與姣好身材。

+ 29

影片開頭她選擇背對鏡頭，之後便轉身甜笑隨著音樂起舞，在舞蹈接近尾聲時她做出仰頭跪地開腿的動作，瞬間電暈不少粉絲，大讚她太會跳身材太辣，還釣出隊友籃籃表白：「我的愛」，粉絲也紛紛喊著：「我沒了」。

延伸閱讀：女星自嘲靠露出胸部成為出色演員 憑大尺度演出彈起獲封性感女神

+ 23

延伸閱讀：

林襄暴瘦網驚「體重有40嗎？」 看她近照想到許純美

小S公公許慶祥心肌梗塞離世 身家數十億、昔作家小彤黃疸住院變罹癌！證實長2.3公分惡性腫瘤和許雅鈞捲胖達人案

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】