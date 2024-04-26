23歲女歌手無罩凸點網民溫提要遮住　霸氣回應：不穿內衣很正常

憑藉《全明星運動會》人氣急升的實力派歌手李芷婷，先前拍影片時被人發現未穿內衣，事後遭不少網友私訊提醒，她事後坦言：「如果我已感到無所謂，又何不脫下束縛自在的生活就好？」不過她也認為，自己對這件事仍感到有些不適。



李芷婷24日深夜在IG Story分享吃栗子酥的過程，可以看到影片裡她綁馬尾，戴著黑框眼鏡，家上半身的細肩帶上衣，不過大家的目光全都注視到她的胸前兩點，她事後發文坦言，影片曝光後收到許多男網友的留言，像是「激凸了」、「手要遮著」、「A罩杯、B罩杯」、「深夜福利」等等。

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李芷婷認為，說她激突的網友，有些可能出自善意提醒、說者無意，但對她來說，心裡還是有點不太舒服，「因為我認為女生在家不穿內衣很平常，出門在外選擇不穿內衣也很正常，不穿內衣是自己的選擇，就跟晚餐我想選擇什麼菜色、想穿什麼衣服一樣。」她不認為，這就個生理現象，不需要特別被拿出來講。

李芷婷認為，如果今天穿上內衣出現束縛感，為什麼要因為害怕眼光而強迫穿上？她說：「如果我已感到無所謂，又何不脫下束縛自在的生活就好？」

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