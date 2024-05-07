男歌手大陸登台相疑似係P圖 網民曬現場畫面「褲頭擠出兩舊肉」
撰文：聯合新聞網
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吳克群這幾年到大陸發展，近來他在中國大陸公開巡演，44歲的他狀態仍相當好，登台演出幾乎都是穿背心露出精壯的肌肉。有眼利網友發現，他近日出席常州的演出時，現場拍攝的畫面竟與官方照片有些落差，引發熱議。
吳克群今年在大陸湖北武漢、重慶萬州、遼寧大連、江蘇常州等城市巡演。上個月他參加武漢國潮音樂節嘉年華時，他依舊身穿著露肚背心上場，有網友則拍下當天的現況，只見照片中他的褲頭炸出兩團肉。（點圖放大看對比照👇👇👇）
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有網友比對了吳克群官方微博的照片後笑說：「腹肌忘記畫就上台了，贅肉還會動」、「他是怎麼選中這條褲子登台的？」、「肉肉好可愛啊！真的覺得好可愛」、「沒有褲子可穿了嗎？這肉都無處安放」、「上面就不能多穿點嗎」、「褲子不是重點，露腰比較難以評價」、「他居然有小肚子」；不過，也有網友出面替他說話：「他就快45了，皮肉下垂應該是正常的吧」。
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