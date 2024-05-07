小三歌手快閃街頭玩Busking　復出之路波折重重　準備踩過界拍戲

曾在2021年因介入何孟遠感情醜聞受創，一度消失演藝圈的歌手采子，近年來積極擺脫負面形象重返演藝圈，5日晚間，她現身台北市信義區，與街頭藝人合唱，吸引許多路人關注。



采子穿著白衣跟牛仔褲，跟街頭藝人合唱，她在現場分享近況，透露將在5月推出新歌，期盼大眾能多多支持。談及復出後的演藝事業並不順遂，她坦言將以全素顏的形象，參與微電影演出。

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過去因負面新聞纏身，采子經常受到網友攻擊、謾罵，甚至遭到抵制。去年25歲生日前夕，她舉辦兩場生日音樂會，感性表示：「這些年，除了年紀增長，心境也有別於以往。」她直言，若想邁向嚮往的簡單生活，勢必會流失某些原本認為重要的東西。如今重新出發的采子，在街頭獻唱與粉絲近距離互動，展現親和力十足的一面。

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