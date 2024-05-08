曾寶儀疑被黃子佼連累　主持孫藝珍活動「突然被撤換」經紀人回應

黃子佼捲入性醜聞風暴後，4月時更被爆出購買、持有未成年少女不雅片，還有受害者指控性侵，遭到外界一片撻伐，老婆孟耿如、恩師張小燕都遭受波及，不過正當大家以為前女友曾寶儀沒有受到牽連時，如今則被爆出她的工作也受到影響。



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據「CTWANT」報導，4月16日孫藝真來台出席代言產品的記者會，主持人原訂是曾寶儀，不過當時因為黃子佼事件，廠商擔心會讓活動失焦，所以最後決定撤下曾寶儀，改由阿Ken上場。而曾寶儀的經紀人向台灣「壹蘋新聞網」證實有此事，也說明因為與廠商老闆很熟，雙方經過討論後覺得這樣的決定比較好。

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