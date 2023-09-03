李玟離世後報夢？內地化妝師揭夢境內容：你跟我講你不想離開

李玟離世近2個月，死後更牽扯出遭大陸選秀節目《中國好聲音》職場霸凌，進而又被爆出節目幕後黑箱作業等，8月底有曾與李玟合作過的化妝師自曝夢到李玟哭喊不想離開。



內地化妝師袁大帥8月30日在微博發文提到，前一晚夢到李玟「你穿著每次化妝的時候很舒服的那件紫色v領的衣服！夢裡也只有我能看見你、別人都看不見！特別真實！」接著更曝李玟跟他說不想離開，很委屈很難過，他抱著李玟哭醒了，忍不住喊話「這是你在給我托夢吧」。還附上一短影片，是過去他為李玟化妝時，兩人打鬧的畫面。

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有網友留言認為「Coco不是自殺的，她給仙姑托夢說她不是輕生！」袁大帥也回應「給我托夢也是這個意思」，其他則感嘆「你留下她最美的樣子…」、「她一定不想離開」、「好捨不得她，為什麼老天不讓她留在人間」。

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