哈林庾澄慶心疼李玟疑被欺凌 列2點回應《中國好聲音》造假傳聞
撰文：聯合新聞網
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哈林庾澄慶和卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天今天出席《騎吧！哈林小隊》開播記者會，他們花了18天騎單車環島1200公里，面對媒體提及黃子佼等問題，哈林忍不住帶頭假哭，希望大家看在他們這麼辛苦的份上，把焦點放在節目內容。
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雖然他直言不多提與節目無關的內容，但聽到媒體關心《中國好聲音》停播，哈林長嘆一口氣，臉上寫滿無奈，因為他是節目第一代導師，看到節目現在的風波，心情相當複雜。
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哈林坦言實在難受，感嘆李玟「顯然受到不太好的對待」，想到李玟對音樂的熱情，讓他更加心疼難過。至於節目組操控導師、選手等內幕，哈林鄭重回應：「第一，我沒聽說過轉椅子要錢。第二個，沒有人能逼我轉身，要轉就是我想轉，我只能講我自己的狀況。」如今節目已經停播，哈林希望大家多關注《騎吧！哈林小隊》。
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