39歲美國天后缺席Met Gala卻成「本屆最美」超靚AI圖連阿媽都被騙

2024年的Met Gala在昨日正式落幕，本屆眾星雲集，許多大咖明星包括BLACKPINK 的Jennie、Ariana Grande、Nicki Minaj等都有一同共襄盛舉。而往往能在紅毯上製造話題的Katy Perry卻意外的在今年度的典禮缺席，知道粉絲都在敲碗的她於是在自己的 IG 秀出一張自己的 AI 紅毯照，結果意外成為網上熱門話題，大家紛紛說這件才是「本屆最美」，甚至連Katy Perry自己的母親都受騙啦！



絕美AI造型圖

Katy Perry在IG上總共曬出兩套絕美時裝，一套是這件充滿花朵點綴的絕美白色洋裝，另一套則彷彿是化身成「花園版」神奇女俠，兩套各有其特色卻又意外符合本屆主題「時光花園」（Garden of Time），也難怪這套時裝會得到網路上這麼高的評價和人氣。

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不只騙粉絲！連親媽都被騙！

本次Katy Perry調皮的AI造型圖不只在網路掀起大波討論，許多粉絲都紛紛以為這套是 Katy 真的參與本屆Met Gala的造型，討論甚至延燒到這幾套時裝被評選為「本屆最佳時裝」，真的是非常好笑。而更好的是，本次「AI禮服」事件不只騙到粉絲，就連Katy Perry的媽媽看到都傳訊息給女兒表示：「我都不知道你有出席…」看來Katy Perry這次不只騙到粉絲，連親媽都被整了啦！

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不出席Met Gala是有原因的

不過在貼文的最後，Katy Perry也有向粉絲揭露自己這次沒有出席Met Gala的原因。她曬出一部自己在錄音室的影片，並表示：「這次沒法出席Met Gala，因為我要工作。」又一次的用調皮的方式暗示自己即將回歸樂壇的消息，讓粉絲都相當期待。

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