54歲香港天后中東拍MV漫天風沙曬性感　激靚畫面堪比《沙丘瀚戰》

莫文蔚於今年54歲生日當天釋出新歌〈一身焰火去羅馬〉，並率團隊前往沙地阿拉伯綠洲AlUla拍攝MV，過程突然吹起漫天風沙，彷彿像是荷李活大片《沙丘瀚戰》（Dune）的天地景緻，用歌曲敬人生的意義非凡又特殊。



她將於15日空降北京鳥巢展開「大秀一場」巡演，刷新歷史成為鳥巢首位開唱的華人女歌手，並為巡演組成限定樂隊「The Masters」，新歌〈一身焰火去羅馬〉以女性視角切入對愛情乃至於人生的執著。但是MV拍攝場地讓團隊傷透腦筋，列入選項的新疆、羅馬和巴黎等地都缺少磅礡「史詩感」，後來發現擁有「活著的露天博物館」美名的AlUla，當地獨特絕景與歌曲意境不謀而合。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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即便需要好幾次轉機、搭乘不同交通工具才能抵達，莫文蔚跟團隊不辭辛勞來到AlUla，在Maraya音樂廳拍攝時竟遇到空無一人的狀況，呈現出她自由、自然、快樂的女人樣貌。此外他們也幸運地取得朝聖Hegra遺址的門票，所有美麗的岩石、歷史悠久的遺跡與廣闊浩大的自然皆透過MV如實呈現，讓人目不暇給。

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