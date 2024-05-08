Tiny田井虹進軍日本AV界失敗　一原因緊急下架出道作｜附聲明全文

台灣性感女網紅Tiny Lu（胎尼）以藝名「田井虹」進軍日本AV界，但與合作商爆出糾紛，導致粉絲無法看她的作品，昨（7）日Tiny也曝光最新近況，透露在日本「出道失敗」。



Tiny昨日在IG發文表示，去年11月前往日本拍攝了兩部作品，由於作品需要審片，因此雙方協議在審片之後才領取片酬，她在今年2月20日去公司進行了第二部作品的審片，然而，對方突然告知她將於今年3月1日出道，出道前兩天會有情報解禁，「Faleno的製作人當面承諾我將會在我出道之前讓我收到片酬，但後續遲遲未有消息。」

【圖輯】點圖放大看更多「胎尼」田井虹IG照片👇👇👇

+ 10

Tiny表示，片商於今年3月1日上架了未刪減版本的出道作品在亞馬遜網站，「約三小時左右的時間，在已有六位購買者情況下，因為未刪減的內容有雙方都在意的需刪減片段（我在意自己素顏的片段與重複的訪談、製作人在意某些拍攝地點並不想在片中出現），我表達意見給製作人後，影片緊急下架，這些流程都並未動用日本新法，執行權在於製作人。」

Tiny提到，當天她訊息請公司給她上錯影片與未給片酬的解釋，公司拖延，而她也同時在網路上分享自身遇到的狀況，希望透過網路力量讓公司面對這件事情。直到3月4日，公司願意給解釋，因此她與Faleno製作人與翻譯進行線上會議，製作人表示在將作品送去倫理協會審核時，因為檔案夾中有未刪減版跟最終版，誤將未刪減的版本送審並拿到了審核證書，於是直接上架了，也並未再次檢查，才會有風波最初「未經同意上架不願公開的作品」之爭執。

由於在預告片中有短暫幾秒可以看出是未刪減版本的部分，Tiny再次詢問為何沒有在2月28日晚上上架預告片時發現，製作人表示是自己疏忽，對此事感到抱歉，並說已經將影片下架且重新準備了修剪後的版本，也已經處理了她片酬的出款。

雖然Tiny最後沒在日本成功出道，但她仍表示，「我依然覺得能去拍攝真是太好了，也或許出道了三個小時也算是有出道成功，希望那六位觀眾會好好珍藏我的出道作，我也盡快努力讓自己再去拍攝可以被所有人欣賞收藏的Part 2出道作。」

Tiny IG全文如下：

總算能發聲之片酬拿到啦✨

我在2023/11/07-09去日本拍攝了兩部作品，由於作品需要審片，因此雙方協議在審片之後才領取片酬，我在2024/02/20去公司進行了第二部作品的審片，他們突然同時告知我將於2024/03/01出道，出道前兩天會有情報解禁，Faleno的製作人當面承諾我將會在我出道之前讓我收到片酬，但後續遲遲未有消息。

2024/02/28 Faleno在官網上發佈了我的預告片，2024/03/01上架了未刪減版本的出道作品在亞馬遜網站，約三小時左右的時間，在已有六位購買者情況下，因為未刪減的內容有雙方都在意的需刪減片段（我在意自己素顏的片段與重複的訪談、製作人在意某些拍攝地點並不想在片中出現），我表達意見給製作人後，影片緊急下架，這些流程都並未動用日本新法，執行權在於製作人。

當天，我訊息請公司給我上錯影片與未給片酬的解釋，公司拖延，我也同時在網路上分享我遇到的狀況，希望透過網路力量讓公司面對這件事情，萬分感謝大家幫忙。

2024/03/04公司願意給我解釋了，因此我與Faleno製作人與翻譯進行線上會議，製作人表示自己在將作品送去倫理協會審核時，因為檔案夾中有未刪減版跟最終版，自己誤將未刪減的版本送審並拿到了審核證書，於是直接上架了，也並未再次檢查，才會有風波最初「未經同意上架不願公開的作品」之爭執。

由於在預告片中有短暫幾秒可以看出是未刪減版本的部分，我再次詢問為何沒有在2024/02/28 晚上上架預告片時發現，製作人表示是自己疏漏，對此事感到抱歉，已經將影片下架並且重新準備了修剪後的版本，並且已經處理了我片酬的出款。

2024/03/06公司表示已將亞馬遜網站上用戶所購買到的作品，將未刪減版本替換為最終版本，舊的版本已經看不到（如果用戶沒有外流未刪減版本的話）並且希望跟我討論後續。

2024/03/08再次線上會議，Faleno希望我在網路上發佈聲明說三方已和好並將事件緩和，但不一定能夠重新上架；因為作品拍攝貌似並未合乎當地法規，IPPA可能介入調查（未於拍攝前一個月簽約、作品未放置四個月就發售、片商並未直接與演員簽約、片酬未給）

我表示如果需要發聲明應該要雙方一起發布、而非我受害者單方面，並且我希望可以再次上架影片作為風波的停損點，但公司認為在風波結束前不發佈作品，雙方未有共識。

至於為什麼現在才知道作品拍攝未合乎當地法規？因為我拍攝前一直都是透過仲介，並未直接接觸片商，過往也沒有相關經驗與法律常識，再者，與我簽約的人是仲介，我曾於拍攝前提出關於日本新法的疑問，但仲介表示我不是日本人，不受日本新法保障。

另外片酬於2024/03/08已到仲介帳戶，還要進行其他手續才能讓我領取，但仲介表示自己人在日本，之後由他兒子協助處理，Faleno並未履行原本的諾言，但輿論發生後公司開始處理款項。

2024/03/15在我持續追問之下，Faleno告知他們在考量各方面之後決定不上架作品，並正在將版權歸還給仲介，之後影片的所有權將不屬於片商，款項部分也請我自己跟仲介聯絡，片商正式與我們切割，我開始尋求律師諮詢與協助來處理領款。

2024/04/25 透過律師的協助，我依照與仲介的合約內容，成立了工作室並開立發票向仲介請款，並且在2024/05/02收到了我的片酬，整起事件結束，作品因可能未合法拍攝而石沈大海。

期間對於大家各種疑問，我也只能說：大家可以去詢問片商，畢竟出錢的人最大；他們要不要保留這部作品或能不能上架，從不是我們演員可以決定的，我們只負責完成出演。

雖然出道失敗但我依然覺得能去拍攝真是太好了，也或許出道了三個小時也算是有出道成功，希望那六位觀眾會好好珍藏我的出道作，我也盡快努力讓自己再去拍攝可以被所有人欣賞收藏的Part 2出道作。

謝謝大家！

延伸閱讀：

全球首站在台灣！超人力霸王英雄展7月登場 4公尺高巨型雕像超震撼

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】