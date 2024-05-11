劉俊謙《我在這裡等你》同范少勳基情四射　肉麻分享男男吻心得

《我在這裡等你》日前舉辦星光首映會，監製謝國豪、導演鄧依涵率演員范少勳、劉俊謙、詹子萱盛裝出席，三人首度合體，會前開心分享在墾丁拍攝趣事，包括在沙灘嗨玩矇眼砍西瓜、比賽奔跑以及木頭人遊戲，相當青春洋溢。其中一幕雙帥不小心「碰上」嘴唇，被問及觸感，劉俊謙笑說：「少勳嘴唇很粉嫩！」據悉當天兩人為了拍攝喬了不少次位置，還一度撞到牙齒，詹子萱則樂在「海景第一排」觀戰看好戲。



范少勳、劉俊謙、詹子萱三人主要合體戲份都在墾丁恆春拍攝，常趁空檔相約吃飯培養感情，詹子萱在旁見證兩人好感情：「我看電影的時候一直姨母笑！」

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范少勳、劉俊謙感情好到，曾帶著另一半一起吃飯，有趣的是，他們不只長得像，喜好也很像，喜歡同樣的傢俱和房子樣式，劉俊謙被問到聊到房子是否有想成家念頭？他故意假裝正經，簡單回應：「謝謝你們辛苦了。」反而在一旁的范少勳幫忙解釋，「我覺得他真的是比較糾結的人，容易想很多、很多自己的原則、規定，很多事情都想要在準備好的時候再進行。」劉俊謙點頭如搗蒜點頭如搗蒜，接著忍不住開諧音梗玩笑說：「我很糾結，除了『糾結輪』。」

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而詹子萱近期與柯震東合作《愛愛內含光》，接著又與兩男神劉俊謙、范少勳合作，笑稱身邊朋友都很羨慕，談到3個人有什麼不一樣？詹子萱直言劉俊謙比較悶騷，一開始都不說話，熟了以後活潑到不行，范少勳則是一直都很健談，至於誰比較屁？劉俊謙立刻搶答：「柯震東吧！」這答案也讓詹子萱笑翻。

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此外，金鐘編劇鄧依涵執導的電影《我在這裡等你》將跨越時空的浪漫緣分搬上大銀幕，由於電影中信箱是串起故事發展的重要媒介，並帶有發生奇蹟的概念，當晚首映會安排主創團隊在寫著「票房大賣」的明信片上簽名，一起投進信箱裡，預祝票房紅紅火火。《我在這裡等你》15日在香港上映。

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