家族榮耀之繼承者｜演員陣容懶人包　佘詩曼林峯羅嘉良星光熠熠

由佘詩曼、林峯、羅子溢、羅嘉良等人主演的豪門家族鬥爭劇《家族榮耀之繼承者》在早前官宣定檔5月13日起播出，大家終於等到這部從官宣主演陣容就備受矚目的重頭劇開播啦！



《家族榮耀之繼承者》的故事講述豪門丘氏集團的掌權人，在臨終前竟然將大部分股權留給長孫女，也就是佘詩曼飾演的丘皓兒，從而引發丘氏家族和集團內部的鬥爭故事。

【圖輯】點圖放大看《家族榮耀之繼承者》演員陣容懶人包👇👇👇

+ 15

佘詩曼飾演丘皓兒

佘詩曼在《家族榮耀之繼承者》裡飾演丘家長孫女丘皓兒。她為人爭強好勝，事業心很強，但因為女兒身在重男輕女的丘家並不中用，但沒想到在丘氏集團創始人丘瀚洋在臨終前卻把丘氏集團交給她，接任成為丘氏集團的代理主席，同時也成為了丘氏所有人的眼中釘。

林峯飾演高浚

林峯飾演的高浚是丘皓兒的初戀情人，和丘皓兒無疑會有一段錯中複雜的感情關係。雖然他對外是丘氏集團的代表律師，風光無限，但他在丘家的身份卻是一個丘家司機的兒子。值得一提的是，這也是佘詩曼和林峯第六次合作再演情侶，因此不少觀眾都很期待，兩人在新劇的合作會給大家帶來怎樣的驚喜！

黃浩然飾演趙啟邦

黃浩然這次在劇裡飾演丘皓兒的未婚夫趙啟邦，是趙氏集團的接班人。他和丘皓兒的關係，註定他會和高浚在劇裡上演爭奪丘皓兒的三角戀！

【圖輯】點圖放大看更多《家族榮耀之繼承者》劇照👇👇👇

+ 9

羅子溢飾演丘智斌

羅子溢飾演的丘智斌，是丘家第三代的唯一男孫。也許是因為從小被眾星拱月著長大，他從小到大都沒有遇到什麼挫折，直到丘皓兒成了丘氏集團的代理主席後，終於開始意識到威脅的他，開始了驅逐丘皓兒出丘氏集團、乃至丘家的計畫。

羅嘉良飾演丘守義｜余安安飾演戴綺婷｜張鳳妮飾演邵家碧

羅嘉良和余安安這次將會在距離飾演離婚夫妻，余安安飾演的戴綺婷是名門望族之後，而羅嘉良飾演的丘守義則是丘氏集團首席執行官，同時也是創始人丘瀚洋的小兒子。羅嘉良表面上是個正人君子，但背地裡和丘芷彤的母親，也就是張鳳妮飾演的邵家碧有私情！

【相關圖輯】豆瓣10大燒腦劇 林保怡《嘆息橋》許光漢《想見你》都輸畀一神劇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 40

梁靖琪飾演丘芷嵐｜陳瀅飾演丘芷彤

梁靖琪飾演的丘芷嵐，是一位性格驕縱的千金小姐，她除了是丘守義的女兒之外，同時也是丘皓兒的堂妹；陳瀅飾演丘芷彤是一名律師，同時也是丘智斌、丘芷嵐同父異母的妹妹。

許紹雄飾演丘守仁｜陳靜飾演朱麗琪

許紹雄這次在劇裡飾演的丘守仁，是丘皓兒的父親，同時也是創始人丘瀚洋的大兒子。對於自己父親直接越過自己，把集團交給自己的女兒管理，他又會做出怎樣的反應呢？而陳靜飾演丘皓兒的後母，曾經因意外小產失去了自己的孩子。

爾虞我詐的豪門鬥爭，誰才是笑到最後的繼承者呢？——5月13日大家坐等開播吧！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】