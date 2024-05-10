5月陸劇推薦：周渝民宋茜《另一種藍》楊冪《狐妖小紅娘月紅篇》…

2024年已經有許多像是《在暴雪時分》、《承歡記》等熱播陸劇，在網路上都有著高討論度，網友期待已久的陸劇《狐妖小紅娘月紅篇》、《另一種藍》等劇也即將開播。



快跟著《網路溫度計DailyView》的小編來看看五月有什麼新劇，一起追劇追起來吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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天行健

主演：秦俊傑、劉宇寧、黃夢瑩、龐瀚辰、傅菁、陳天明、陳思澈、黃昊月等人主演



天行健故事背景設定在動盪不安的晚清末年，講述禦前帶刀侍衛門三刀（秦俊傑 飾）、融天嶺掌門人卓不凡（劉宇寧 飾）等身份各異的一行人，卻紛紛被捲入同一場尋找離奇的寶藏圖之旅，同時也揪出背後更大的陰謀，並在恢弘激盪的歷史浪潮中，逐步堅定救國的理想。

新生

主演：井柏然、周依然

收看平台：優酷

（共10集，優酷會員首更3集，連更4天，之後週一至週四更新一集）



《新生》劇情講述女記者何珊受邀參加費可的追思會，而同時受邀出席該場追思會的，還有另外五位素未謀面的陌生人，他們都與費可有著不為人知的過往，但他們意外發現每個人所認識的費可並不是同一個人，因此眾人開始展開回溯，逐步找尋關於費可的真相。

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另一種藍

主演：宋茜、周渝民

收看平台：湖南衛視、芒果TV（共36集，5月8日晚上8點開播）



以文化遺產為題材，劇情講述北漂打拚的陳小滿想要存夠錢來傳承家族的瓷器事業，沒想到卻遇上失業，因此重回家鄉景德鎮，並與上司柯巖（周渝民 飾）邂逅 ，因緣際會下，兩人並肩前行在小鎮共同創業，突破重重困難，並產生美好的愛情故事。

狐妖小紅娘月紅篇

主演：楊冪、龔俊

收看平台：iQIYI國際版APP、iQ.com



《狐妖小紅娘月紅篇》劇情講述東方家後人東方月初（龔俊飾）是一氣道盟的後起之秀，一次被仇家追殺至塗山，並在絕望之際，遇見塗山狐族心懷大義的當家塗山紅紅（楊冪飾），塗山紅紅是狐妖之王，也是妖盟盟主，溫柔善良卻霸氣淡漠，擁有強大的妖力，兩人在相識的過程中漸漸相愛，為守護摯愛之人和維繫兩族和平，兩個有情人不得不百轉千回，歷經萬難後最終有情人終成眷屬的故事。

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看不見影子的少年

主演：張頌文、榮梓杉、成泰燊、李健、范偉

收看平台：愛奇藝（共16集）



該劇講述一個叫照陽的小縣城裡，有名少年被神秘追殺，與他一起的另外兩名少年也同樣失蹤，生死不明。 三年後，一個少年突然變身「小扒手」，佯裝失憶迴歸家庭。老警察暗中調查，調查過程中，另外兩名失蹤少年的下落也出現端倪，多起拐賣人口案、誤殺、謀殺案件的真相逐漸浮出水面。 謎底揭開之際，老警察「失蹤少年」也實現了雙向救贖的親情故事。

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