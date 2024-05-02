男星請飲嘢事後被跟蹤性侵　Netflix《馴鹿寶貝》真事恐怖過套劇

Netflix最新懸疑驚悚劇《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）最近上架後引起了許多網民的熱議和推薦，看過的人都說「這劇很上頭」、「比鬼片更毛骨悚然」、「看得我生理和心理都特別的不適，特別的想吐」。最令人震驚的是這部作品的劇情竟然是改編自真人真事，當事人女子還因此收到死亡威脅。



《馴鹿寶寶》是由Richard Gadd負責創作和主演的一部懸疑驚悚劇，同時也是改編自他本人的同名自傳獨角劇，講述一個事業不順的喜劇演員Donny Dunn（Richard Gadd飾演）只因一次好心，幫助一名素不相識的女子Martha（Jessica Gunning飾演）並請她喝了一杯飲料，豈料這善意的舉動卻給他此後的生活帶來翻天覆地的改變。

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不僅深陷被瘋狂迷戀跟蹤的困擾，最後他還與對方產生了扭曲的關係。

此劇能如此受歡迎又令觀眾感到害怕的原因，其一是他將男主的懦弱、女主的瘋狂、以及跟蹤狂背後的心理都很好的詮釋了出來；其二則是因為劇情大部分都是根據Richard Gadd本人以前被跟蹤和性侵的真實經歷所改編，因此他事後在受訪時也強烈要求觀眾不要試圖猜測劇中虛構人物的真實身份。

他表示並不想將自己的角色寫成是受害者，而是希望帶出人類是善良的，但也有不好的一面的意思。

然而因為劇集上架後引發熱議，一位被認為是現實生活中的Martha的女子向記者透露，她因為該劇而莫名收到了Richard Gadd支持者的死亡威脅和精神虐待，甚網上甚至還有人說「如果我找到你，我就會殺了你」。

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她在接受Dailymail訪問時還補充強調：「我才是這裡的受害者，而不是Richard Gadd。我因為他的節目而受到死亡威脅，儘管他說的很多事情都是不事實」，並指責Richard Gadd患有「主角綜合症」。

雖然作品引發不小爭議，但還是非常值得一看。尤其許多觀眾都贊女主角的演技十分有代入感，讓人隔著螢幕都感受到壓力。

《馴鹿寶寶》一共7集，並已經於4月11日正式在Netflix上架。

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