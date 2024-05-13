《逆天奇案2》3個原因評價遜預期　劉佩玥到第17集先出現都係死因

TVB電視劇《逆天奇案》在2021年開播後，就廣受大家的好評，緊湊刺激的案件解密過程，讓觀眾看得津津有味，尤其是貫穿全劇的「殺虎CP」劉佩玥和張穎康更是越過了兩對官方CP，成為大家又愛又恨的反派CP！



有鑒於大家對於《逆天奇案》的喜愛，當初TVB就打鐵趁熱宣布將會推出第二輯，經過兩年的製作過程，《逆天奇案2》終於順利播出和大家見面，但大家對《逆天奇案2》的評價卻遠不如第一輯！

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一、唐教授突然懸崖勒馬，改邪歸正？

方力申飾演的唐冠峰，找來了僱傭兵策劃恐怖襲擊，結果忽然就因為愛上了馬穎思而改變了「恐怖駭客」的人設，懸崖勒馬放棄毀滅世界的計劃，最後自願上天台拆彈，犧牲自己拯救全香港，別說警方被他這一波操作搞不明了，就連觀眾也看不明白這是什麼操作啊！也不知道這是不是編劇為了洗白教授的人設，才特意寫出這樣的橋段呢？

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二、夏悠倩和魏子樂成搞笑CP

劉佩玥和張穎康在《逆天奇案》第一輯的「殺虎CP」大受歡迎，因此不少觀眾就是為了劉佩玥和張穎康才看《逆天奇案2》，結果沒想到她的戲份直到17集最後10分鐘才有她的重頭戲！但正如她所言，她這次的角色性格和第一集的尤麗完全不同，角色搞笑又好玩，和魏子樂的對手戲讓人差點以為自己看的是一部喜劇！甚至有網友評論，魏子樂就應該早點逃獄出來“搞事”啊！

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三、魏子樂跳崖生死不明

在《逆天奇案2》的最後，恐襲計劃失敗的魏子樂，正打算拉著夏悠倩離開，卻不料遭沈韋力和許浚森追捕，情急之下他只能跳崖逃生，但故事的最後警方始終都沒有找到他的屍體，生死不明。

《逆天奇案2》整體而言除了偶爾吐槽編劇強行加入的無效劇情，和一些奇怪的劇情轉折和邏輯之外，網友的回饋還是挺正面的，尤其是“殺虎案CP”劉佩玥和張穎康，幾乎承包了這部劇所有的笑點，一個嗜錢如命，一個瘋癲偶爾線上，難怪到了第二輯依舊是大家最喜歡的CP！

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