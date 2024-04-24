柯受良43歲兒柯有倫飛車遇意外「坐骨神經部分壞死」留多個後遺症

柯有倫日前向各大劇組喊話有成，24日出席車衣新品活動透露收到邀約，無奈檔期跟周杰倫「嘉年華」世界巡演檔期強碰，只得忍痛婉拒對方。他有意投資製作戲劇，今年還有1個目標：「體格要練更壯，想達到可以脫的程度。」



他自豪大胸肌人人稱讚，但腹肌現僅2塊，由於新陳代謝變慢，必須控制飲食以及加強訓練，目標要像劉畊宏那樣嗎？他說劉畊宏太壯了，自己可能無法達成，希望練到腹肌全部出來，藉由戲劇作品展現肌肉，老婆有同意嗎？他笑說：「老婆不介意，但沒有叫我常常脫。」還自爆老婆先前看到Rain的身材，表明他不可能練成那樣，讓他深受刺激更加努力。

【圖輯】點圖放大看更多柯有倫近照👇👇👇

+ 11

而他過去跟著亡父柯受良玩車，驚險動作有如玩命，他形容現在要顧及家庭，騎車不像以往那麼拚命，但身上仍留有不少後遺症，像是飛車時發生胸口被重型電單車車頭重壓、整個人被重機狠壓意外，呼吸常常不順。他說脖子、背跟腰都受過傷，坐骨神經甚至有部分壞死，「醫師建議我和平共處，暫時不用手術，可是我沒辦法由上往下跳，一跳就會造成傷勢惡化。」

【相關圖輯】盤點十位曾受傷藝人有位傷到要縫100針 阿嬌鍾欣潼撞傷頭入院（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

延伸閱讀：

黃子佼恐「無法復出」！Selina傳8字 20年交情斷聯了

許瑋甯16小時戰5洋男！林依晨低溫深夜突性感現身街頭

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】