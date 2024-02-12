孟耿如曬團年飯大合照「意外揭黃子佼近況」一舉動證實想做好爸爸
撰文：聯合新聞網
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黃子佼去年6月被爆出性騷擾後，就此神隱未再公開露面，7日突然於臉書發文，向受害者Zofia公開致歉，除夕這天孟耿如分享了全家吃年夜飯的影片，同時也曝光了老公黃子佼的現況。
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除夕這天孟耿如帶著黃子佼與女兒一起回娘家吃飯，大讚媽媽的好廚藝，黃子佼就坐在女兒一旁，很幸福的看著，只見他帶著紅色的帽子，穿著紅色背心，一張家人還大合照，吃完飯後，黃子佼也蹲在地上收拾女兒掉到地上的飯粒、菜渣，如今就是一個奶爸的模樣。不少網友都留言祝賀新年快樂，同時也有網友鼓勵孟耿如「帶著老公上鏡頭 重回過往正常快樂生活，別在意外面批評 人都有過去 回頭就好。」
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