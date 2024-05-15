39歲激靚視后曬童年照「擁意大利美國台灣血統」證實由細靚到大

39歲混血女星許瑋甯外型豔麗，氣質優雅出眾，受到不少粉絲喜愛，和男星邱澤合作電影《當男人戀愛時》，兩人戲外擦出火花，2021年宣布結婚，時常在社群分享日常的她，12號在IG上發出小時候的照片，只見許瑋甯從小就是美人胚子，不論是穿搭和髮型都相當「有態度」。



許瑋甯有意大利、美國、台灣血統，她12號在IG上發出限時動態，曬出了3張小時候的照片，只見她穿綠色的背心和短褲，一手將袋子往後拎，看起來意外的時尚，她也幽默的說：「小時候比現在有態度」，而另外一張則是許瑋甯拿著小洋傘騎在馬背上的照片，她不禁自嘲說「這個搭配……」。

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許瑋甯也曬出一張她穿著網球裝的照片，短裙和白長襪讓整體穿搭看起來俏皮可愛，而一頭短髮也襯托出深邃的外國人臉孔，讓她本人忍不住大讚「網球裝走在很前面」，似乎是對這個穿搭很滿意，而這一系列的分享也讓粉絲為之驚艷，畢竟女神小時候的模樣，實在是相當可愛。

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