許瑋甯66飲食法2.0曝光　最新運動+減肥菜單　跳過晚餐肚腩即變平

運動真的讓人越來越好！女星許瑋甯近日在社群平台曬出自己運動後的成果，腹肌線條清楚深刻，立刻引起粉絲讚嘆「真的超級厲害！追隨女神第一步肚子先變平」、「太強了」！



曾經許瑋甯也花了2年的時間不吃晚餐，瘦下來後才改成6點後不吃東西，現在瘦身有成的她，又是如何維持好身材呢？

許瑋甯瘦身4招，66飲食法助女神保持好身材！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 不吃晚餐

許瑋甯剛開始瘦身也是先從飲食入手！曾經有長達2年的時間堅持不吃晚餐，推掉許多晚餐邀約，讓她自己也笑說「那時候都沒朋友」！當時她採取的方式是早餐吃得像公主、午餐吃得像皇后，晚餐就不要吃了！讓身體有時間去消耗白天攝取的熱量！道理其實很像現在風行的168間歇斷食，許瑋甯說：「習慣了以後，也會漸漸培養出一群可以約吃早餐的朋友。」

2. 過5不食

靠著「不吃晚餐」讓許瑋甯瘦了10公斤，瘦下來後她改成晚上過6點不進食，每餐只吃6分飽的66飲食法，近年又進化成把晚餐時間再提前，晚上5點以後就不進食！許瑋甯說：「晚上5點以後吃東西很容易長肉，我會在5點以前把想吃的吃完。」她強調飲食管理就是吃對食物、吃對時間很重要！

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3. 吃對食物

現在的她不會讓自己餓肚子，就是要吃美食人生才有幸福感！但關鍵就在「吃對食物」，要吃真正對身體有益的、讓身體舒服的食物，所以她都以原型食物為主，不放味精、調味只用一點點鹽、胡椒或辣椒醬，許瑋甯最推薦的減肥餐，就是「五色蔬果排骨湯」、「牛油果+麵包」。

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4. 運動是和自己的挑戰

許瑋甯一開始並不擅長運動到現在練出無敵腹肌，許瑋甯認為運動就是和自己的挑戰！贏了自己，會很有成就感！現在她主要的運動清單有瑜珈、普拉提、鍛鍊核心肌群，不上健身房的時候也會在家做拉筋或8分鐘核心鍛鍊，她建議女生可以多練手臂和臀部，這兩個部位有運動，差別就會非常明顯！

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