許瑋甯被傳「害怕與吳慷仁同台」疑與被姦戲份有關　經紀人咁回應

Netflix懸疑劇《她和她的她》劇情緊張刺激，其中有一幕是吳慷仁在辦公室「霸王硬上弓」許瑋甯的戲，近日卻傳出她因此不敢同台吳慷仁，對此，許瑋甯經紀人回應「沒有這回事」。



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在《她和她的她》中，吳慷仁飾演一名善於感情控制的男子，用盡許多機心，變態行徑令人髮指，戲中他還對許瑋甯在辦公室「霸王硬上弓」。許瑋甯日前受訪坦言，拍完戲後看到吳慷仁仍會感到害怕、不舒服，不管是他的微笑還是眼神，只要吳慷仁靠近她，身體跟心情都有「你想幹嘛」的想法，坦言因此有陰影。

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據《鏡週刊》報導，許瑋甯甚至害怕到不想與吳慷仁同台，對此，許瑋甯經紀人回應：「沒有這回事，拍攝當時雙方有充分溝通，也很有安全感，未來有機會還是會繼續合作。」

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