浪姐5｜驚傳「暴力事件」女星疑用拖鞋打人　男友還原現場實況

大陸歌手、演員李溪芮參加《乘風2024》（浪姐5），但第一次公演後排名倒數慘遭淘汰，沒想到今卻因「李溪芮拖鞋打代駕」登上微博熱搜。



網傳一段一李溪芮從車中出來，看到男友對著代駕吼著「是我砸的嗎！是他砸的」，隨即李溪芮直叫著男子「張騰~上車」，示意男友不要再跟繼續爭吵的30秒影片。而網友看到熱搜「李溪芮拖鞋打代價」，有網友以為是李溪芮用鞋打人引糾紛，男友幫忙她吼對方，留言批「人品不行」，還有人直言「浪姐裡面表現就很下頭（掃興），一群姐姐還誇她有個性」，但也有人表示影片中根本沒看見女子用鞋打人的畫面，認為未知全貌還是別輕易下結論。

【圖輯】點圖放大看更多李溪芮靚相👇👇👇

+ 16

而「拖鞋打人」 風波討論熱度越來越高，李溪芮男友張騰發文澄清根本不是李溪芮的錯。張騰文章開頭便先私事變公眾議論之事致歉，也為自己大吼表示：「在此也對代駕師傅真誠道歉，實在不應該吼您！」他還原事件過程，表示是李溪芮鞋子掉了，友人把鞋扔回去時誤扔到一旁等待的代駕身上，隨後因代駕沒追上友人，轉而攔住了他和李溪芮所乘坐的車，後續就發生網傳影片中的畫面。

李溪芮被誤傳拖鞋打人，男友張騰還原事件經過並道歉。（微博圖片）

延伸閱讀：

潘瑋柏大走鐘「胖到看不見脖子」 網笑：應該改名叫「潘瑋厚」

101買表被要求配貨500萬 胡瓜「我再也不會去」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】