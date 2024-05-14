承歡記大結局劇評｜從家庭與自我尋找平衡　劇中金句引女性共鳴

香港著名作家亦舒的多部作品都曾改編為電影、電視劇，而《承歡記》將由楊紫和許凱合作演繹的消息一出，便讓人期待不已。但開播後直到結局，得到的評價卻是相當兩極。



《承歡記》中的女主角麥承歡，出身上海普通家庭，從小便一路被強勢的母親掌控著人生，不論是讀書、工作，還是與人交往，事事皆順從的承歡，在母親過度插手與男友的婚事後，開始傾聽內心的聲音，試圖在孝順父母與堅持自我之間找到平衡。

在這條尋找自我的成長路上，承歡帶著我們一步一步地探討日常生活中，那些我們或多或少都曾遇過的人生課題。

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「以前承歡父母，今後我只想承歡自己。」



凡事聽從父母安排，在過去的年代被視為孝順的象徵，但時至今日，這樣的觀念已不再適用。母親過於窒息的愛，壓得承歡喘不過氣，明明是自己的人生，卻活成了母親期待的樣子，當她說出連名字都是取自「承歡膝下」的那一刻，多麼令人心疼。

母親對自己婚事指手畫腳時，承歡頓時醒悟了，一如亦舒筆下的女性角色那般，她開始展現己身的與眾不同，不再困於母親那變形的關愛，學會承歡自己，開始走向自愛自強的人生道路，就如同承歡的繼祖母所說的：「父母兄弟，匆匆過客。人要為自己活著，你，只有你自己。」。

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「我養你這句話，乍一聽很感動，實際呢，經不起推敲。手心向上一日，那是可愛、撒嬌、有情趣，十年如一日手心向上，那就變成恐怖故事了。」



承歡母親在議婚時，不停要求男方要辦一場極其隆重的婚宴，從這段情節可以看出她認為錢財是保障女兒婚姻的關鍵，更點出了相愛是兩個人的事，但結婚卻是兩個不一樣的家庭要磨合的課題。

當愛到濃時，彼此什麼甜言蜜語都能說出口，但實際步入婚姻還能如此嗎？柴米油鹽醬醋茶，婚姻生活有太多事情要雙方一起面對，努力克服，而不是一方總是想仰賴另一方的無止盡包容，這樣到最後，不但愛滅了，更有了怨恨，甚至失去自我。

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「人一輩子不依靠別人，是一件很了不起的事，也是一件很辛苦的事，所以累的時候，就要歇一歇。」



承歡在擺脫母親的強勢控制後，努力地追求事業能更進一步，而在接手酒店經營後，更找到屬於自己的一方天地。承歡從萬事順從父母的乖乖女，一路成長為獨立自主的職場女性。

憑著一已之力面對種種挑戰與打擊，雖然讓人佩服萬分，但過程中所付出的努力又有多少人懂呢？正如劇中那句：「人的一生有許多時候，是需要借力的，不然人與人怎麼走近？獨立固然重要，但是如果把自己弄得疲憊不堪，獨立於眾人之外，那有什麼好啊？」承歡有志明這個避風港，讓她能在找尋自我的旅途上，稍作歇息，再去面對未知的挑戰。獨立很好，但有時也要懂得與人交流，不要自顧自地往前衝，而失去欣賞一路上美好風景的愜意。

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】