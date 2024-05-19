台劇女神著比堅尼險被瀑布沖甩泳褲「差點走光」還原驚險過程

台灣「本土劇女神」吳婉君在八點檔《炮仔聲》展露溫柔「吳家雯」、性感「Coco」雙重演技，因此一炮而紅，她所擔任女主角的《愛的榮耀》現正熱播中，私底下崇尚戶外運動的吳婉君，日前分享3張比堅尼辣照，只見她站在瀑布下沖刷胴體，泳褲差點掉下來。



吳婉君在大自然裡解放火辣身材，全身僅穿純黑比堅尼，兩截式泳裝狂秀零贅肉的纖細小蠻腰，泳褲側邊挖空的設計，也讓她的美腿顯得修長誘人，只見吳婉君輕扶鴨舌帽，站在瀑布下享受沁涼的水柱沖刷，臉蛋漾開甜美的笑容，表情非常陽光又充滿自信。

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然而看似風情萬種的照片實在不好拍，吳婉君自曝鏡頭後的她差點走光，「我還是適合趴著的精油spa，這種天然spa太激烈了，我會怕，我泳褲都快掉了。」粉絲見狀留言「怎麼這麼瘦」、「水會不會很冰呢」、「大半夜的竟然有辣妹看」、「被水打完就是爽」。

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